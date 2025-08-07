ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Πρώτο βήμα πρόκρισης στην «καυτή» Τούμπα!

Απόψε, όλα αρχίζουν στην «καυτή» Τούμπα.. Απέναντι στους Κυπελλούχους Αυστρίας, ο ΠΑΟΚ καλείται να δείξει ότι είναι έτοιμος όχι μόνο για το Europa League, αλλά για μια σεζόν που θέλει να τη θυμάται.

Ένα γεμάτο γήπεδο. Ένα ενενηντάλεπτο πρόκρισης. Μια ομάδα που καλείται να κάνει το πρώτο βήμα στο φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση απόψε το βράδυ (20:30 – OPEN TV), με φόντο την κατάμεστη Τούμπα, για να αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπεργκερ στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξέρει το δρόμο. Δεν χρειάζεται υπενθυμίσεις. Έχει ζήσει βραδιές πίεσης, προκρίσεις, αποκλεισμούς, τίτλους, restart. Ξέρει πού βρίσκεται. Ξέρει τι απαιτεί ο ΠΑΟΚ. Και ξέρει να «χτίζει» τις ομάδες του από μέσα προς τα έξω. Από το μυαλό, από την πίστη, από τη σύνδεση μεταξύ των παικτών.

«Θα πρέπει να υπερκαλύψουμε τα μειονεκτήματά μας με την πνευματική μας ετοιμότητα», δήλωσε. Και όλοι στον ΠΑΟΚ δείχνουν να έχουν καταλάβει το νόημα. Ο Ρουμάνος τεχνικός είναι καλά και το απέδειξε για ακόμα μια φορά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου όταν επανέλαβε πως «θέλω να απολαύσω τη σεζόν».

Το πρώτο βήμα πάντα μετράει περισσότερο

Με ένα σύνολο δεμένο, έναν βασικό κορμό που συνεχίζει, και παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είναι έτοιμοι να ανέβουν επίπεδο, ο «Δικέφαλος» παρουσιάζεται πεινασμένος για πρόκριση.

Στην Ευρώπη, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα μπορεί να είναι το θεμέλιο ή το εμπόδιο. Ο ΠΑΟΚ ξέρει πως απέναντί του δεν έχει μεγαθήριο, αλλά μια ομάδα επικίνδυνη. Μια Βόλφσμπεργκερ που μπορεί να έχει απουσίες, αλλά δεν έχει τίποτα να χάσει.

«Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, ακόμα και πλήρεις να ήμασταν», παραδέχτηκε ο προπονητής της αυστριακής ομάδας, Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Εννοείται πως αυτό από μόνο του είναι παγίδα. Γιατί στον ποδόσφαιρο, η πίεση του φαβορί είναι πάντα η πιο βαριά φανέλα.

Το μεγάλο ατού για τον ΠΑΟΚ, πέραν της «καυτής» Τούμπας, θα είναι ο περσινός κορμός του. Από τους 11 που αναμένεται να ξεκινήσουν, οι 10 ήταν και πέρσι στην ομάδα, με μοναδική νέα προσθήκη τον Κένι στο δεξιό άκρο της άμυνας.

Η πιθανή ενδεκάδα: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Καμαρά – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τσάλοφ.