Η Τότεναμ πήρε την κούπα παρά τα χαμηλότερα ποσοστά ομάδας τα τελευταία... 15 χρόνια!

Η συνηθισμένη κριτική προς τον Άγγελο Ποστέκογλου κατά τη διάρκεια της θητείας του ήταν η αφέλεια των σχεδίων του, η υπερβολική προσήλωσή του σε ένα στυλ που απλά δεν λειτουργούσε. Αλλά το βράδυ της Τετάρτης, η προσέγγιση του «ρίχνω τα πάντα στο παιχνίδι» αντικαταστάθηκε από ένα καλά μελετημένο, ώριμο σχέδιο.

Ακόμα και χωρίς τρεις βασικούς μέσους, η στρατηγική ήταν η κατάλληλη για την περίσταση και παρά την πίεση στο τέλος, η Τότεναμ άντεξε και κέρδισε το πρώτη της ευρωπαϊκό τίτλο έπειτα από 41 χρόνια. Κι όμως όλα στο Μπιλμπάο… συνωμότησαν για να πάρει την κούπα η Τότεναμ του Ελληνα τεχνικού. Κόντρα στη Μάντσεστερ, οι Spurs είχαν μόλις τρία σουτ, το γκολ του Τζόνσον με τη βοήθεια του Σο, μόλις 27.7% κατοχή μπάλας και 115 πάσες, όλα τα χαμηλότερα ποσοστά που έχει παρουσιάσει ομάδες σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό από το 2010. Κι όμως, η Τότεναμ την επόμενη σεζόν θα είναι στη League Phase του Champions League.

