Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που θα πάρει τα περισσότερα χρήματα από τις ελληνικές από τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του Europa. Τα χρήματα που θα πάρουν οι υπόλοιποι.

Έγιναν γνωστά τα χρήματα που θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες από την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που θα πάρει τα πιο πολλά χρήματα από τους άλλους ελληνικούς συλλόγους. Η πειραϊκή ομάδα θα λάβει 19.4 εκατ., ο ΠΑΟΚ 13.6 εκατ. και ο Παναθηναϊκός το ποσό των 8.7 εκατ.. Δείτε πιο κάτω και το σχετικό πινακάκι.



▪️ If Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 win UEL 🟠, they will have earned* just €0.2m more than Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 earned in 🔵 UCL.



▪️ If Betis 🇪🇸 win 🟢 UECL, they will have earned €1.6m LESS 📉 than Slovan Bratislava 🇸🇰 in 🔵 UCL with a 0-0-8 record.



