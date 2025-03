Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta τι κέρδισε και τι έχασε ο Ολυμπιακός από την παρτίδα με την Μπόντο.

Όταν οι τελικές στα δύο παιχνίδια της παρτίδας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μπόντο είναι 45-11 (!!!), κανονικά δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια και συζητήσεις .

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε μία ιστορική ευκαιρία να πάρει για πρώτη φορά πρόκριση στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, σπάζοντας μία κατάρα δεκαετιών και μάλιστα με τον πιο θεαματικό τρόπο, ανατρέποντας δηλαδή ήττα 0-3 πρώτου αγώνα σε φάση νοκ άουτ. Αποδείχθηκε, όμως, ότι στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο κάθε σεζόν να κάνεις θαύματα, γυρίζοντας εις βάρος σου σκορ με τρία γκολ διαφορά. Έγινε πέρυσι εκείνο το 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά το 1-4 στο Καραϊσκάκη, δεν έγινε όμως φέτος κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ με το πολύ φτωχό για την πραγματική εικόνα του Ολυμπιακού χθεσινό 2-1 μετά το 0-3 στη Νορβηγία.

Ας επιχειρήσουμε πιο ψύχραιμα σήμερα να ξεχωρίσουμε τι κέρδισε και τι έχασε ο Ολυμπιακός μέσα από αυτή τη διπλή μάχη με τη μόνιμη τα τελευταία χρόνια πρωταθλήτρια Νορβηγίας.

Έχασε, κατ’ αρχάς, το εισιτήριο για τους «8» του Γιουρόπα Λιγκ και τη δυνατότητα να διεκδικήσει κόντρα στη Λάτσιο μία πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης. Μία Λάτσιο που μόνο ανίκητη δεν έδειξε στα δικά της παιχνίδια με την Βικτόρια Πλιζέν, γλιτώνοντας την παράταση χθες με ένα γκολ προς το τέλος του αγώνα. Και νομίζω πως του άξιζε του Ολυμπιακού η παρουσία τουλάχιστον στους «8».

Έχασε μία πιο μεγάλη ευρωπαϊκή του επιβεβαίωση. Γιατί όταν παίρνεις το Κόνφερενς Λιγκ τη μία σεζόν, την άλλη πρέπει να φτάσεις τουλάχιστον έως τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Για να δείξεις ότι έχεις συνέχεια ως ομάδα. Ο Ολυμπιακός στη League Phase επιβεβαίωσε τη δυναμική του τερματίζοντας στην πρώτη 8άδα και δη στην 7η θέση. Έπρεπε και τώρα να κάνει το ίδιο ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μπόντο, έχοντας χθες, μεταξύ άλλων, 44-5 επιθέσεις, 11-0 κόρνερ, 58-42% κατοχή μπάλας και 27-2 τελικές (8-1 εντός εστίας).

Έχασε με το 0-3 στη Νορβηγία ένα εκπληκτικό αήττητο. Να σας θυμίσω ότι το τελευταίο πεντάμηνο ο Ολυμπιακός σε 29 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις έχει 20 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, εκείνη στο Βόρειο Πόλο. Θα ήταν συγκλονιστικό και θα έδινε κι άλλη ψυχολογία στην ομάδα για τη συνέχεια να κρατούσε αυτό το αήττητο, κάτι που δεν ήταν καθόλου μακριά. Να θυμίσω ότι οι τελικές στο πρώτο ματς ήταν υπέρ του 18-9! Ότι μετά το 1-0 είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες ο Γιάρεμτσουκ. Και μετά το 3-0 είχαν τρεις ευκαιρίες ο Ζέλσον κι άλλες δύο οι Τσικίνιο και Κωστούλας.

Κέρδισε το απευθείας εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν, φυσικά με τις γνωστές προϋποθέσεις: να πάρει ο ίδιος το πρωτάθλημα και να μην πάρουν το Τσάμπιονς Λιγκ η Ντόρτμουντ η, η Άστον Βίλα. Εφόσον όλα πάνε καλά, που βάσει πιθανοτήτων θα πάνε, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου για πρώτη φορά μετά από μία ολόκληρη πενταετία. Φυσικά ήταν η τελευταία ελληνική ομάδα που είχε παίξει σε αυτήν.

Κέρδισε τη διατήρηση ψηλά του ηθικού της ομάδας του ενόψει του καθοριστικού φινάλε της σεζόν. Διότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τα έχει πάει φοβερά στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, αλλά ακόμη δεν έχει πάρει τίποτα. Κι όλα για το νταμπλ θα κριθούν σε οκτώ αγώνες μέσα σε ενάμιση μήνα, από τις 30 Μαρτίου έως τις 17 Μαϊου. Ο αποκλεισμός από την Μπόντο μπορεί να έφερε μεγάλη στενοχώρια, όμως το φρόνημα της ομάδας παρέμεινε ψηλό, με την καθολική αναγνώριση της συγκλονιστικής προσπάθειας του.

Κέρδισε την αναγνώριση του κόσμου του, που είναι πάντοτε πολύ απαιτητικός, όμως όταν βλέπει την ομάδα του να τα δίνει όλα, την επιβραβεύει με το πιο ζεστό χειροκρότημα. Όλο το Καραϊσκάκη στάθηκε δίπλα στους «ερυθρόλευκους» όχι μόνο στη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στο τέλος παρά τον πικρό και άδικο αποκλεισμό. Το να χάνεται ένας μεγάλος στόχος και όλο το γήπεδο να χειροκροτεί τους παίκτες και τον προπονητή σημαίνει πάρα πολλά για κάθε ομάδα, πόσο δε μάλλον για τη μεγαλύτερη, τον Ολυμπιακό.

Αυτή η εικόνα στο Καραϊσκάκη, με τον κόσμο να αποθεώνει την ομάδα λες και προκρίθηκε, λέει πάρα πολλά…

Άσχετο:

Όπως αποδείχθηκε, η πιο αδύναμη (από τον Ολυμπιακό) Λέγκια έκανε στο Κόνφερενς Λιγκ απέναντι στην πιο αδύναμη (από την Μπόντο) Μόλντε, ακριβώς αυτό που δεν έκανε ο Ολυμπιακός.

Οι Πολωνοί στο πρώτο ματς στη Νορβηγία αιφνιδιάστηκαν κι αυτοί και βρέθηκαν να χάνουν 0-3. Συνήλθαν, όμως, και στο β΄ημίχρονο έβαλαν δύο γκολ, μειώνοντας την ήττα τους σε 2-3 και κάνοντας πιο εύκολη τη δουλειά τους για τη ρεβάνς, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευθεί τις πέντε δικές του ευκαιρίες στο β΄ ημίχρονο στο Μπόντο.

Χθες η Λέγκια μπήκε κι αυτή δυνατά ανοίγοντας το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που επίσης δεν έκανε ο Ολυμπιακός χθες, δεχόμενος μάλιστα κι ένα γκολ στη μοναδική τελική της Μπόντο στα 76 πρώτα λεπτά του αγώνα! Οι Πολωνοί ισοφάρισαν έτσι το 2-3 του πρώτου αγώνα και πήραν την πρόκριση στην παράταση και δη με τις τελικές 18-18!

Η αστοχία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν παροιμιώδης! Τόσο πολύ που νόμιζες ότι αναστήθηκε ο…Γιασίν στο πρόσωπο του άσημου Ρώσου γκολκίπερ της. Οι ευκαιρίες χθες των Ρέτσου, Τσικίνιο, Μουζακίτη, Πάλμα, Μπιανκόν, με αποκορύφωμα το πέναλτι του Ρόντινεϊ, ήταν αρκετές για να πάει το ματς στην παράταση, όπως έγινε και στο Λέγκια-Μόλντε. Και δεν νομίζω ότι οι Νορβηγοί θα είχαν καμία τύχη στην παράταση.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ είναι αδιαπραγμάτευτα ο δημιουργός αυτής της ομάδας που κάνει sold out σχεδόν σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος, Κυπέλλου κι Ευρώπης στο Καραϊσκάκη! Ο Βάσκος την οδήγησε στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και την οδηγεί τώρα προς ένα πολύ όμορφο νταμπλ, παίζοντας ένα ποδόσφαιρο με πνεύμα νικητή, με κατάθεση ψυχής από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό στη συντριπτική πλειοψηφία των πιο σημαντικών αγώνων της.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αποκλείστηκε χθες, αλλά το γήπεδο έδωσε την πιο θερμή αγκαλιά του στην ομάδα ακριβώς γιατί είδε το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει ο Μεντιλίμπαρ και για το οποίο δουλεύει πάνω από ένα χρόνο. Γι΄αυτό, άλλωστε, και ένας σούπερ απαιτητικός πρόεδρος όπως ο Μαρινάκης του ανανεώνει συνεχώς το συμβόλαιο από Φλεβάρη και Μάρτη μήνα.

Τώρα, ειδικά για τα παιχνίδια με την Μπόντο ο έμπειρος προπονητής είχε τρεις μεγάλες ατυχίες. Πρώτον, να μην έχει τον μακράν του δεύτερου πρώτου σκόρερ του, ειδικά στην Ευρώπη, του Ελ Κααμπί. Και να έχει κι άλλες απώλειες, όπως του Γκαρθία και του Όρτα στο πρώτο ματς και του Κωστούλα στο δεύτερο. Δεύτερον, να έχει μία διαιτησία κόντρα στον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι σε βαθμό που ξεπέρασε τα όρια. Και τρίτον να βρεθεί σε τραγική βραδιά χθες ο Έσε και σε πολύ μέτρια ο Όρτα (ευτυχώς τους άλλαξε στο ημίχρονο και με Μουζακίτη, Γιάρεμτσουκ άλλαξε όλο το παιχνίδι), αλλά και να κάνει τόσο κακή άμυνα στη φάση του 0-1 ο πραγματικά συγκλονιστικός χθες Ρέτσος.

Είναι αλήθεια, όμως, και κάτι άλλο: ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις του δεν ήταν εύστοχες σε επίπεδο καταρτισμού ενδεκάδας. Και στο πρώτο ματς όπου γέμισε την ομάδα με επιθετικογενείς παίκτες αφήνοντας στον πάγκο έως και το 3-0 τον Κοστίνια και στο δεύτερο ματς όπου έπαιξε όλο το α΄ ημίχρονο χωρίς σέντερ φορ, με συνέπεια να πάει στράφι η φοβερή επιθετικότητα του Ολυμπιακού στα πρώτα 30 λεπτά, με τον Ζέλσον υποτίθεται σε θέση στράϊκερ να μην μπορεί καν να έχει τελική στην εστία η, και άουτ, αφού όλα τα σουτ έβρισκαν πάνω σε αμυντικούς!

Ακόμη και σε επίπεδο κοουτσαρίσματος, ο Πάλμα (που ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε) μπήκε πολύ αργά, στο 79’, την στιγμή κατά την οποία ο Τσικίνιο ήταν εκτός αγώνα για πάρα πολύ ώρα, ο δε Ζέλσον τα είχε δώσει όλα και είχε φανεί από την αδυναμία του να σπριντάρει στο 69’ ότι δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει. Η είσοδος του Μπιανκόν στο 83’ σε ρόλο δεύτερου φορ είχε νόημα μόνο για τις στημένες φάσεις, όπου όντως πήρε δύο κεφαλιές, αλλά όταν βρέθηκε μία φορά με την μπάλα στα πόδια σε θέση μέσα δεξιά έκανε την χειρότερη επιλογή. Ο Βέλντε, ως κυνηγός, λογικά κάτι παραπάνω θα μπορούσε να δώσει.

Θα έλεγα ότι με κάποιες επιλογές του ο Μεντιλίμπαρ αδίκησε πρώτα τον εαυτό του και τη φοβερή δουλειά που κάνει-ίσως απλά να ισχύει αυτό που λέμε, «γίνονται κι αυτά στο ποδόσφαιρο». Όπως κι αν έχει, η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός που χαιρόμαστε σε Ελλάδα κι Ευρώπη είναι δικό του δημιούργημα κι αυτό δεν μπορεί κανείς να του το αφαιρέσει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

🇬🇷Christos Mouzakitis (18, 2006)



Is absolutely ballin out for Olympiacos.

Came on at HT and completely changed the game in 45’ minutes.



Provided two assists for Olympiacos to win 2-1, zipping passes about, initiating attacks.



Bright Future 💥 pic.twitter.com/xzy3IkYLtj