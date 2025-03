Ένταση και μικροεπεισόδια στο Μπιλμπάο ανάμεσα στους οπαδούς της Αθλέτικ και της Ρόμα. Συλλήψεις και μικροτραυματισμοί.

Ένταση υπήρξε στους δρόμους έξω από το «San Mamés Barria» λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αθλέτικ και τη Ρόμα. Οι Βάσκοι οπαδοί και οι Ιταλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι και για κάποια λεπτά υπήρξαν μικροεπεισόδια, αλλά και εκτόξευση αντικειμένων. Η αστυνομία επενέβη άμεσα και περιόρισε τα επεισόδια, με τα ισπανικά ΜΜΕ να μιλούν για συλλήψεις, αλλά και μικροτραυματισμούς. Λίγο αργότερα η ένταση μεταφέρθηκε έξω από το γήπεδο, με τους οπαδούς της Ρόμα να συγκρούονται με σεκιούριτι. Θυμίζουμε, πως στο πρώτο ματς οι Τζιαλορόσι επικράτησαν 2-1 της Αθλέτικ στο Ολίμπικο.

🚨 Insults, small group fights and bottles thrown between Roma ultras and Athletic fans.



Police forces have mainly pushed back the Athletic supporters, with a person having been detained already. pic.twitter.com/Cri0cHdI9K