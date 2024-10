Πέρασε ακριβώς μια δεκαετία από το ιστορικό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ, ένα ματς στο οποίο ο νυν παίκτης της ΑΕΚ, Έρικ Λαμέλα είχε «μαγέψει» σκοράροντας με ραμπόνα και ο Κέιν είχε δεχθεί γκολ ως... τερματοφύλακας.

Ήταν Οκτώβριος του 2014 όταν ο Αστέρας Τρίπολης έδινε το μεγαλύτερο ματς της ευρωπαϊκής κι όχι μόνο ιστορίας του. Το ημερολόγιο έδειχνε συγκεκριμένα 23/10/14 και οι Αρκάδες, που έπαιζαν για πρώτη φορά σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Europa League), αναμετρούνταν με την Τότεναμ στο Λονδίνο και το πάλαι ποτέ ιστορικό της «φρούριο», το «Γουάιτ Χαρτ Λέιν».

Έκτοτε πέρασαν πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, μια δεκαετία... ακριβώς (23/10/24) από εκείνο το ματς-ενθύμιο, στο οποίο ο Αστέρας μπορεί να ηττήθηκε με το βαρύ 5-1 αλλά πρωταγωνίστησε σε μια βραδιά με ουκ ολίγες «iconic» στιγμές.

Πρώτη και καλύτερη, η μαγική ραμπόνα του Έρικ Λαμέλα. Ο Αργεντινός σταρ που αγωνίζεται στην ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, θα αντιμετωπίσει και πάλι τον Αστέρα στις 9 Νοεμβρίου αυτή τη φορά στη Superleague και θα έχει να θυμάται τη βραδιά που άφησε... άφωνη την Ευρώπη με την έμπνευσή του να εκτελέσει με ραμπόνα εκτός περιοχής, χαρίζοντας ένα από τα ομορφότερα και πιο αξέχαστα γκολ των ευρωπαϊκών γηπέδων.

On This Day in 2014, Erik Lamela scored with that outrageous rabona 🔥 #THFC pic.twitter.com/wyTCdlgCUw