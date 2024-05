Ο επιθετικός της Μαρσέιγ Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Europa League για τη σεζόν 2023/24.

Μπορεί η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν να έφτασαν στον τελικό του Europa League και οι Μπεργαμάσκι να σήκωσαν το τρόπαιο στο Δουβλίνο, όμως MVP της σεζόν στο τουρνουά αναδείχθηκε ποδοσφαιριστής της Μαρσέιγ. Ο λόγος για τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος βγήκε και πρώτος σκόρερ.

Ο 34χρονος Γκαμπονέζος επιθετικός πέτυχε 10 γκολ σε 11 παιχνίδια με τη φανέλα των Μαρσεγέζων, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ. Θυμίζουμε πως ο Ομπαμεγιάνγκ έγραψε ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον Ραδαμέλ Φαλκάο και είναι ο πρώτος σκόρερ του Κυπέλλου UEFA/Europa League με 34 γκολ.

⚽️ 10 goals in Marseille's run to the semi-finals 👏



Aubameyang is the 2023/24 #UEL Player of the Season 🏅