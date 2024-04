Οι οπαδοί της Λίβερπουλ αντέδρασαν στις αυξανόμενες τιμές των εισιτηρίων διαρκείας και... αποσύρουν τις σημαίες από το πέταλό τους στον αγώνα με την Αταλάντα για το Europa League.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας κατά 2% και οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας αντέδρασαν άμεσα.

Οι σύνδεσμοι φιλάθλων των Reds κατηγόρησαν τους αρμόδιους για ισάξια τιμολόγηση των πιστών οπαδών τους με το απλό κοινό, ενώ εκείνοι που έχουν τις ιστορικές σημαίες στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών της (Kop), αποφάσισαν να τις... αποσύρουν για τον αγώνα με την Αταλάντα (11/4) για το Europa League ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

No flags on the Kop tomorrow night as fan groups protest at rising ticket prices. #LFC https://t.co/DxIt44q8Pz