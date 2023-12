Καλύτερο γκολ των ομίλων του Europa League η κεφαλιά του Σιντιμπέ με την Μπράιτον (vid)

Το Europa League γνωστοποίησε πως το γκολ του Σιντιμπέ κόντρα στην Μπράιτον αναδείχθηκε ως το καλύτερο της φάσης των ομίλων.

Η κεφαλιά-οβίδα του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ με την οποία εκείνος άνοιξε το σκορ στο «Amex stadium» κόντρα στην Μπράιτον για την ΑΕΚ αναδείχθηκε ως το καλύτερο γκολ της φάσης των ομίλων του Europa League.

