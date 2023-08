Ο Ισπανός τεχνικός θα έχει την 11άδα στον Ολυμπιακό με τη Γκενκ στο Βέλγιο σε σχέση με το ματς του φαληρικού γηπέδου με εξαίρεση την αλλαγή Καμπί - Αραμπί.

Ο Μαρτίνεθ στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γκενκ είχε το εξής σχήμα: κάτω από τα γκολπόστ ο Πασχαλάκης, άμυνα με Κίνι, Ρέτσο, Φρέιρε και Ροντινέι, τριάδα στο κέντρο με Ιμπόρα, Μαντί Καμαρά και Καρβάλιο και μπροστά τους Μασούρα, Φορτούνη και Αραμπί.

Στη ρεβάνς θα έχει την αλλαγή του Καμπί. Τέρμα ο Πασχαλάκης, άμυνα με Ροντινέι, Ρέτσο, Φρέιρε και Κίνι, στο κέντρο Ιμπόρα, Μαντί Καμαρά και Καρβάλιο και επίθεση με Φορτούνη, Μασούρα και Ελ Καμπί.

