Η Ατλέτικο Μαδρίτης τερμάτισε τελευταία στον δεύτερο όμιλο του Champions League και έμεινε εκτός Ευρώπης από το πρώτο μισό της σεζόν μετά από 12 χρόνια, όταν είχε μείνει εκτός Europa League από τον Άρη του Έκτορ Ραούλ Κούπερ.

Αποκλεισμός σοκ για την Ατλέτικο Μαδρίτης! Οι Ροχιμπλάνκος μετά το Champions League έχασαν και το εισιτήριο για το Europa League, καθώς μετά την ήττα τους από την Πόρτο στο «Ντραγκάο» και την ισοπαλία της Μπάγερ Λεβερκούζεν με την Κλαμπ Μπριζ τερμάτισαν στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Μαδριλένοι έμειναν εκτός Ευρώπης από το πρώτο μισό της σεζόν για πρώτη φορά επί ημερών Ντιέγκο Σιμεόνε. Τελευταία φορά που η Ατλέτικο αποκλείστηκε από την Ευρώπη τόσο νωρίς ήταν πριν 12 χρόνια, τη σεζόν 2010-11, όταν είχαν μείνει εκτός Europa League από τον Άρη!

