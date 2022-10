Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ είχε μια ανεκτίμητη αντίδραση όταν ο Άντονι έκανε την κίνηση σήμα κατατεθέν του και στη συνέχεια πάσαρε την μπάλα.

Ο Άντονι, ο οποίος εντάχθηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Άγιαξ με μια μεταγραφή 86 εκατομμυρίων λιρών αργά το καλοκαίρι, πήρε θέση την αρχική ενδεκάδα στο ματς της ομάδας του με τη Σερίφ Τιρασπόλ στο Ολντ Τράφορντ. Η Γιουνάιτεντ κέρδισε 3-0 χάρη στα γκολ του Ντιόγκο Νταλότ, του Μάρκους Ράσφορντ και του Κριστιάνο Ρονάλντο την προτελευταία αγωνιστική.

Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συζήτησης ήταν στο πρώτο ημίχρονο όταν ο Βραζιλιάνος χόρεψε με την μπάλα! Το έκανε κόντρα στην Τσέλσι το Σαββατοκύριακο και έκανε με κολλημένη την μπάλα στο πόδι του ξανά την στροφή 360 μοίρες το βράδυ της Πέμπτης. Αυτή τη φορά, όμως, η πάσα του κόπηκε...Η κάμερα «έπιασε» τον Τεν Χαγκ και έδειχνε έξαλλος στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Ο Ολλανδός θα τον είχε δει να κάνει την κίνηση στον Άγιαξ στο παρελθόν, αλλά δεν εντυπωσιάστηκε και κούνησε το κεφάλι του...

Δείτε το σχετικό βίντεο:

"Embarrassing!"



Antony does his trademark spin in acres of space and then puts his pass out of play... 🙃#UEL pic.twitter.com/P7SjcPqrUd