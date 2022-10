Ο Μίτσελ αποφάσισε να εμπιστευθεί τον Αραμπί με τον Μπιέλ για την επίθεση του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ. Βασικός ο Βρουσάι αντί Ρέαμπτσιουκ.

Ο Ισπανός τεχνικός τελικώς έχρισε βασικό τον Ελ Αραμπί, που θα έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Ολυμπιακό . Βασικός και ο Μπιέλ αλλά και ο Βρουσάι ως αριστερός μπακ και ενώ στην αρχική 11άδα θα είναι και ως στόπερ ο Ντόι.

Στα μετόπισθεν δε ο Βρουσάι θα βρεθεί αριστερά αντί του Ρέαμπτσιουκ. Θα είναι η πρώτη φορά που ο Βρουσάι θα παίξει αρ. μπακ. Έχει παίξει στην καριέρα του αρ. χαφ και αριστερός εξτρέμ αλλά όχι μπακ. Οι 11 του Μίτσελ για το Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Άβιλα, Ντόι, Μπα, Βρουσάι, Εμβιλά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί και Μπιέλ.

Ο πάγκος: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ρέτσος, Μπουχαλάκης, Κούντε, Ανδρούτσος, Ουί Τζο, Μπόουλερ, Βαλμπουενά, Ρέαμπτσιουκ, Καλογερόπουλος και Σαπουντζής.

