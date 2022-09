Αλλαγές επί αλλαγών στο καλεντάρι της Άρσεναλ, λόγω του θανάτου και της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Νέα ημερομηνία για το ματς της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League με την Αιντχόφεν και αναβολή στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Αστυνομία του Λονδίνου σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια το πλάνο της για την συνέχιση της καθημερινότητας στο Λονδίνο και την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ την προσεχή Δευτέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαθέσει επαρκή δύναμη στο «Emirates» το βράδυ της Πέμπτης.

Ως εκ τούτου η UEFA αναγκάστηκε να προχωρήσει στην αναβολή του ματς της Άρσεναλ με την Αϊντχόφεν που θα λάμβανε χώρα για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Σύμφωνα με τον Ρομπ Χάρις, δημοσιογράφο του Associated press το ευρωπαϊκό παιχνίδι των «κανονιέρηδων» θα διεξαχθεί στις 20/09 και το μεγάλο παιχνίδι της Premier League με την Μάντσεστερ Σίτι που ήταν κανονικά προγραμματισμένο για τις 19/9 θα αναβληθεί!

Arsenal-PSV in the Europa League will now be played on Thursday, October 20 - 6pm KO. Arsenal’s Premier League game against Man City that was scheduled for the previous night has been postponed