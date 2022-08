Ο Απόλλων Λεμεσού ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα για τα δύο ματς με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Europa League.

Λίγες ώρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 42χρονο Ισπανό Νταβίντ Καταλά ο Απόλλωνας Λεμεσού ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα για τις δυο αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Europa League. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Μαλεκκίδης, Αλεσάμι και Ίλιεφ, όπως και οι Αυλωνίτης, Ντένιτς και Τζουμ, που δεν υπολογίζονται.

Στη λίστα δεν δηλώθηκαν τα δύο τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα ο Ισπανός μέσος Ρέθιο και ο Νιγηριανός επιθετικός Εζεκιέλ Χέντι. Αντίθετα διαθέσιμος είναι ο Ζράντι, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί για τα παιχνίδια με τη Μακάμπι Χάιφα.

Από τους... γνώριμους της Super League στη λίστα βρίσκονται οι Χάρης Μαυρίας, Νίκολας Ντιγκινί, Βαλεντίν Ρομπέρζ, Ισραέλ Κολ, Παναγιώτης Αρτυματάς και ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Δημήτρης Πινακάς.

👥 Our squad list for the #UEFA @EuropaLeague playoffs round against @olympiacosfc.#ApollonFC #UEL pic.twitter.com/0AHBaBbKzY