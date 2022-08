Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε μέσω Social Media τις ημέρες και τις ώρες των δυο αναμετρήσεων με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα playoffs του Europa League.

O Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε» στη Μπρατισλάβα, όμως προκρίθηκε επί της Σλόβαν και θα συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Οι Πειραιώτες θα μονομαχήσουν για μια θέση στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA κόντρα στον πρωταθλητή Κύπρου,Απόλλωνα Λεμεσού, που αποκλειστηκε από τη Μακάμπι Χάιφα.

Οι Ερυθρόλευκοι με ανάρτηση τους στα Social Media γνωστοποίησαν τις ώρες και τις ημέρες διεξαγωγής των δυο αναμετρήσεων με τον Απόλλωνα. Το πρώτο ματς θα γίνει στη Λεμεσό την Πέμπτη 18 Αυγούστου στις 20:00 και η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα (25/7) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 22:00.

