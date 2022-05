Ο Σεμπάστιαν Ρόντε δεν είχε χρόνο για τα ράμματα μέσα στον πανζουρλισμό για την κατάκτηση του Europa League, σήκωσε το τρόπαιο με το αίμα από την πληγή και μετά φρόντισε το μέτωπό του.

Ο αρχηγός της Άιντραχτ χτύπησε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο του τελικού της Σεβίλλης, αλλά απέδειξε πως το μοναδικό που τον ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή ήταν να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην τεράστια επιτυχία.

Του έγιναν τα γνωστά πρόχειρα ράμματα από το ιατρικό επιτελείο στην μεγάλη πληγή στο μέτωπο, του έδωσαν το κεφάλι με επίδεσμο κι εκείνος απλά σηκώθηκε και συνέχισε μέχρι τέλους.

Φυσικά μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης η πληγή είχε ανοίξει ξανά, αλλά ποιος να τον πείσει να μείνει για λίγο μακριά από τους έξαλλους πανηγυρισμούς για να πάρει την ιατρική φροντίδα;

Έφτασε στο stage και πήρε το τρόπαιο στα χέρια του για να το σηκώσει ψηλά έχοντας αίμα στο πρόσωπο και στο κεφάλι από τον τραυματισμό του κι αργότερα, όταν... κάπως είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, έκανε τα κανονικά ράμματα στ' αποδυτήρια.

Frankfurt captain Sebastian Rode suffered a head injury in the opening minutes of the Europa League final.



He played the full 90 and lifted the trophy with a cut on his head 😳 pic.twitter.com/B26MrN0EzZ