Αισθητή και στο Λονδίνο έκαναν την παρουσία τους οι οπαδοί της Άιντραχτ που ταξίδεψαν κατά χιλιάδες στην αγγλική πρωτεύουσα, ωστόσο, μπήκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο για το ματς με την Γουέστ Χαμ μόνο όσοι πραγματικά είχαν δικαίωμα να βρεθούν στις εξέδρες.

Οι Γερμανοί οπαδοί μετά τον σάλο που προκάλεσαν, αλλά και το πάρτι που έκαναν στην Βαρκελώνη καταφέρνοντας να βρεθούν περί τους 30.000 στις κερκίδες του «Καμπ Νόου» για τον άθλο της ομάδας τους στα προημιτελικά του Europa League, ίσως είπαν να το δοκιμάσουν αυτό και στο Λονδίνο.

Περίπου 10.000 φίλοι της Άιντραχτ φέρονται να βρέθηκαν στην αγγλική πρωτεύουσα την Πέμπτη, ωστόσο, οι Αρχές και οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού Σταδίου του Λονδίνου κατάφεραν να ελέγξουν απόλυτα την κατάσταση.

Όπως έπρεπε να συμβεί και στο «Καμπ Νόου», έτσι και στο γήπεδο της Γουέστ Χαμ επετράπη μόνο σε 3.000 οπαδούς των «αετών» της Φρανκφούρτης να μπουν στις εξέδρες και να παρακολουθήσουν τη νίκη (2-1) της ομάδας τους.

The amount of Eintracht Frankfurt fans at West Ham is unbelievable... 😳🔥pic.twitter.com/00w4uUUh2f