Πριν τη σέντρα, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα και της Νάπολι έστειλαν μήνυμα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κρατώντας πανό με τις λέξεις «σταματήστε τον πόλεμο», χωρίς ωστόσο η UEFA να επιλέγει να το δείξει στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα, ενώ τρομακτικά βίντεο δείχνουν πολλαπλές εκρήξεις και ρωσικά αεροσκάφη να εκτοξεύουν πυραύλους σε περιοχές και σε πολλά αεροδρόμια Ουκρανίας.

Ομάδες σε όλη την Ευρώπη έδειξαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία πριν από τους αγώνες τους. Οπως η Νάπολι με την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, η UEFA, διοργανώτρια της διοργάνωσης αλλά και υπεύθυνη για την παραγωγή των αγώνων, δεν έδειξε ποτέ στους τηλεοπτικούς δέκτες του πλάνο, αποφασίζοντας να μεταδώσει εκείνη τη στιγμή τη σύνθεση των ομάδων. Γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις...

Barcelona and Napoli players displayed a banner that read 'STOP WAR' before their Europa League match. pic.twitter.com/TCYWiPLbij