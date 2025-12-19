Οι Times δημοσίευσαν τη λίστα με τα χρέη των ομάδων της La Liga, μετά και την περίοδο 2024-2025 και η διαφορά μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ προκαλεί μεγάλη εντύπωση!

Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του, οι New York Times δημοσίευσαν άρθρο που αφορά τα χρέη των ομάδων της La Liga, με τους δυο μεγάλους και την Ατλέτικο Μαδρίτης να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Φυσικά, στο μυαλό όλων για την... πρωτιά είναι δικαίως η Μπαρτσελόνα, της οποίας το χρέος είχε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια λίγο πάνω από τα 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ! Πλέον, το συγκεκριμένο ποσό έχει... πέσει στα 1.451 δισεκατομμύρια, δείγμα της καλής διαχείρισης από την διοίκηση του Τζοάν Λαπόρτα.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το ποσό που οφείλει η αιώνια αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, οι «Μερένγκχες» χρωστούν περί τα 1.302 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 150 εκατ. λιγότερα από τους Καταλανούς.

Η «βασίλισσα», που τις 14 από τις 20 τελευταίες χρονιές έχει βρεθεί στην 1η θέση των εσόδων όσον αφορά τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, δεν ανησυχεί, καθώς τα κέρδη συνεχίζουν να είναι στα ύψη. Στην 3η θέση, συναντάμε τη συμπολίτισσα Ατλέτικο, με χρέος στα 550 εκατ. ευρώ.