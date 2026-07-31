Μεγάλες αποφάσεις και απλές παρεμβάσεις

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟ εστιάζοντας σε αρετές και καλοκαιρινές δυσκολίες.

Πίστευα πως και ο ΠΑΟΚ στον προκριματικό του Europa League όπου βρέθηκε ως αντίπαλος με την Ντιναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός στον δικό του προκριματικό κόντρα στην ουγγρική Πακσι την οποία συνάντησε στο ΟΑΚΑ θα έπαιρναν άνετες προκρίσεις. Το πίστευα ότι τόσο γιατί και οι δύο είχαν κερδίσει τα πρώτα τους ματς εκτός έδρας όσο γιατί η εικόνα τους ήταν για την εποχή σε κάποια κομμάτια των πρώτων παιγνιδιών πολύ καλή. Οι δυο τα κατάφεραν κι αυτό είναι αναμφίβολα σημαντικό. Αλλά όχι όπως ακριβώς περίμενα.

Όταν ο Κωνσταντέλιας έχει κέφια

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ που ήρθε με μια διαδικαστική και σχετικά εύκολη νίκη με 2-0 απέναντι στους Ουκρανούς έχει ονοματεπώνυμα – αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την σεζόν σε καταπληκτική κατάσταση και νομίζω ότι αυτό έχει και λίγο να κάνει και με κάτι άλλο πέρα από την σωστή του αγωνιστική προετοιμασία. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ: ο Κωνσταντέλιας κάθισε και σκέφτηκε το μέλλον του. Κάπως έτσι προέκυψαν δυο αποφάσεις πολύ σημαντικές. Η μια είναι η πρόσφατη απόφασή του να ζητήσει να μην καλείται στην Εθνική – βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον.

Η δεύτερη απόφασή του είναι να μην εμπλακεί φέτος το όνομα του σε κανένα μεταγραφικό σενάριο. Και οι δυο αποφάσεις του δείχνουν ότι ο παίκτης είναι φανερά συγκεντρωμένος στα ματς του ΠΑΟΚ - και στην ομάδα γενικότερα. Ο Κωνσταντέλιας φανερά καταλαβαίνει πως το καλοκαίρι αυτό είναι αρκετά σημαντικό για την ομάδα: ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι και μια μεταβατική για την ομάδα στιγμή καθώς ο ΠΑΟΚ περνά από την εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκου σε μια άλλη. Αυτό που είδαμε στα δυο ματς με την Ντινάμο Κιέβου, πέρα από σπουδαίες προσπάθειες και ωραία γκολ (για ανθολογία το δεύτερο χθεσινό του…) είναι δυο ηγετικές εμφανίσεις στις οποίες ο σπουδαίος αυτός παίκτης δεν μας είχε συνηθίσει.

Ο Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε στο ποδόσφαιρό μας και πορεύτηκε σε αυτό ως καλλιτέχνης δηλαδή ως παραγωγός μεγάλων ποδοσφαιρικών στιγμών. Στα δύο ματς με την Ντινάμο Κιέβου ήταν κάτι πιο πολύ: ο παίκτης που πήρε την ομάδα από το χέρι, ένας ηγέτης δηλαδή. Θα έλεγα μάλιστα πως ήταν ένας ηγέτης με τον τρόπο του: χαμογελαστός, ξένοιαστος, με αυτό το ύφος που σε κάνει να πιστεύεις πως η ωραία ενέργεια μετρά πιο πολύ από το αποτέλεσμα του ματς, αλλά ηγέτης, δηλαδή παίκτης συγκεντρωμένος στην αποστολή τόσο ώστε να τελειώσει σκοράροντας στο πρώτο ημίχρονο και να ξεκινήσει και στο δεύτερο βρίσκοντας αμέσως γκολ – και τι γκολ!

Είναι δεδομένο ότι αυτές του οι εμφανίσεις θα σταθούν λόγος να υπάρξουν κρούσεις αγοράς του από πολύ σημαντικές ομάδες (και ίσως αυτή τη φορά οι οικονομικές προτάσεις να είναι τεράστιες). Αν αυτό συμβεί θα δούμε ποια θα είναι η στάση του ΠΑΟΚ: για την στάση του Κωνσταντέλια δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία – ο τύπος θέλει να κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του όντας πιο ώριμος από ποτέ. Κι ο Αλέσιο Λίσι, ο νέος του προπονητής αυτό το κατάλαβε γρήγορα: ο πρώτος ΠΑΟΚ που έχει εμφανίσει στηρίζεται επιθετικά πάνω στον Κωνσταντέλια – η επιλογή είναι σοφή.

Η διαφορά των δύο

Η διαφορά του Λίσι με τον Γιάκομπ Νίστρομ είναι για την ώρα αυτή. Είναι και οι δυο νεοφερμένοι αλλά ο Λίσι έχει ένα παίκτη γύρω από τον οποίο μπορεί να χτίσει μια επίθεση και επιπλέον έχει παραλάβει και μια ομάδα από την οποία δεν έλειπε η σειρά και η ταυτότητα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της. Ενώ ο Δανός κόουτς του ΠΑΟ πρέπει να αρχίσει από την αρχή.

Τα δυο ματς του ΠΑΟ με την Πάκσι είχαν κάποιες ομοιότητες. Και στο ματς του ΟΑΚΑ, όπως ακριβώς και στο πρώτο ματς, ο ΠΑΟ ξεκίνησε νευρικά και άσχημα. Και στα δυο παιγνίδια το πρόβλημα έμοιαζε να είναι ότι δεν λειτουργούσε καλά η επίθεσή του ενώ η πρόθεσή του ήταν να δείξει στον αντίπαλό του ότι ήταν ποιοτικά ανώτερος. Αυτό είχε, ειδικά στο χθεσινό ματς, μια απλή συνέπεια: αρκούσε η ουγγρική ομάδα να σπάει το υποτυπώδες πρέσινγκ για να βρεθεί στα πέριξ της περιοχής του ΠΑΟ με δυο τρεις πάσες.

Ο ΠΑΟ βελτιώθηκε όταν ο Νίστρομ αποφάσισε να παίξει 4-4-2, αφενός γιατί οι παίκτες του ΠΑΟ που ήρθαν από τον πάγκο του έδωσαν πολλά (και σε όλες τις γραμμές…) και αφετέρου γιατί η παρουσία δυο παικτών περιοχής τον οδήγησε στο να ψάχνει ευκολότερα λύσεις: κάπως έτσι προέκυψε το καθοριστικό γκολ του Ραστόντερ στο 85΄ - η μπάλα πήγε απλά γρήγορα στην περιοχή και ο Ντε Φράι που είχε μείνει ψηλά μετά την εκτέλεση κόρνερ βρήκε την σωστή κεφαλιά – πάσα. Ο ΠΑΟ, που όπως και στο πρώτο ματς σκόραρε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου αυτή τη φορά με το ωραίο σουτ του Γιάγκουσιτς (ίσως γιατί η άμυνα των Ουγγρων δεν άντεχε την έστω και ανοργάνωτη πίεση), έπαιξε αρκετά με την φωτιά γιατί δεν έχει την ικανότητα στην άμυνα που είναι απαραίτητη σε τέτοια ματς.

Στα τρία γκολ που έχει δεχτεί από τους Ούγγρους γίνονται δώρα σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός κι αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους. Πρώτον γιατί ο Νίστρομ μόλις έχει έρθει: σίγουρα γνωρίζει ότι οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα, αλλά βλέπει και ότι οι καλύτεροί του είναι αυτοί που αγωνίζονται στην επίθεση και πρέπει να τους αξιοποιήσει. Δεύτερον γιατί η άμυνα έχει πολλούς νεοφερμένους που δεν έχουν βρει ακόμα χημεία, πράγμα λογικό γιατί δεν έχουμε μπει καν στον Αύγουστο. Και τρίτον γιατί και στα δυο του ματς η αμυντική του γραμμή ήταν κομμάτι ακάλυπτη καθώς το μυαλό των χαφ ήταν στην επίθεση. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ το φιλτράρισμα ήταν ανύπαρκτο και οι χώροι που είχε ο αντίπαλος αρκετοί. Ισως υποτιμήθηκε και λιγάκι ο αντίπαλος που ήρθε γκαζωμένος: η Πακσι μετά την νίκη της στο πρωτάθλημα κόντρα στην Φερενσβάρος είχε ξεχάσει το τι έγινε στο πρώτο ματς.

Ο ΠΑΟ ήταν και τυχερός που πήρε μια πρόκριση σε ένα ματς που δεν υπήρχε VAR και που διάφορα μικρά που ήταν εναντίον του δεν κρίθηκαν όπως θα πρεπε από τους Ολλανδούς διαιτητές. Αλλά δεν χρειάζονται θεωρίες συνομωσίας: στους πρώτους προκριματικούς του Conference League δεν θα μπορούσε να υπάρχει VAR καθώς σε αυτούς συμμετέχουν ομάδες χωρών που δεν έχουν VAR στα πρωταθλήματα τους – ναι, υπάρχουν και τέτοιες. Για την ομάδα του Νίστρομ ισχύει το τέλος καλό όλα καλά. Νομίζω πως με την ΤΣΣΚΑ ο ΠΑΟ θα είναι βελτιωμένος: φανερά είναι μια καινούργια ομάδα με ανάγκη από παιγνίδια. Και χωρίς φυσικά ένα ηγέτη όπως ο Κωνσταντέλιας, που μπορεί με την ατομική του απόδοση να διορθώσει πολλά.

Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Όπως έχει επισημάνει καιρό τώρα ο Ανδρέας Δημάτος από το τι θα κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟ εξαρτάται τι θα συμβεί με το ευρωπαϊκό ράνκινγ της χώρας μας. Ας πούμε πως μετά τις χθεσινές τους προκρίσεις η δέκατη θέση είναι πιο κοντά. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει ένα μπούσουλα: πριν τα ματς με την Αντερλεχτ είναι απαραίτητο. Ο ΠΑΟ έχει απλά ανάγκη χρόνου και προκρίσεων. Με την ΤΣΣΚΑ θα είναι πιο υποψιασμένος.