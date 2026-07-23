Πάκσι - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Πάκσι - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (23/7) πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι.

Ώρα Ευρώπης απόψε (23/7, Live από το Gazzetta) για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά του Conference League με αντίπαλο την Πάκσι.

Το σύνολο του Γιάκομπ Νίστρουπ αγωνίζεται στην Ουγγαρία και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον 3ο γύρο, όπου ήδη γνωρίζει πως θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948.

Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΙ.

@Photo credits: INTIME
     

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