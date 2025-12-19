Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την νίκη – πρόκριση της ΑΕΚ, τον Νίκολιτς που έχει πάντα plan b και τα όνειρα που πλέον επιβάλλονται .

H AEK ολοκλήρωσε την παρουσία της στην League Phase του Conference League με ένα παιγνίδι που όποιος το είδε θα αργήσει να το ξεχάσει: πρόκειται πραγματικά για μια επική ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα την οποία η ΑΕΚ κέρδισε με 3-2 (με πέναλτι του Γιόβιτς στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων κι αφού ισοφάρισε σε 2-2 στο 98΄με τον Κουτέσα) κι ενώ βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο 60΄. Ηταν σαν σε ένα ματς να είδαμε όλες τις αδυναμίες, αλλά και όλες τις αρετές της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Κι αν η Ενωση τα κατάφερε να κερδίσει, και χάρη στην νίκη της να προκριθεί και στους 16 του Conference League, είναι απλούστατα γιατί οι αρετές είναι πιο πολλές από τις αδυναμίες. Πολλές μάλιστα από αυτές είναι και ολοκαίνουργιες.

Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά να δούμε γιατί όλα έγιναν στο χθεσινό συναρπαστικό βράδυ.

Η ανάγκη της νίκης

Για 59 λεπτά η Κραϊόβα, όντως πάρα πολύ καλά διαβασμένη και με τεράστιο κίνητρο αφού χρειαζόταν νίκη για να προκριθεί μας έβγαλε στο φως όλες τις αδυναμίες της ΑΕΚ. Η ομάδα από την Ρουμανία άλλαξε προπονητή πριν από ένα μόλις μήνα και ο καινούργιος της, ο Πορτογάλος Φελίπε Κοέλιο, έχει ως βασική αποστολή να της δώσει μια καλύτερη αμυντική υπόσταση. Ωστόσο χθες χρειαζόταν νίκη και μια τέτοια ανάγκη επιβάλει σε μια ομάδα να είναι πιο πιεστική και επιθετική από όσο συνήθως. Με ένα 3-4-3, πολύ εύκαμπτο χάρη στην κίνηση των επιθετικών της (οι Μπαϊράμ, Τσικαλντάο, Αλ Χαμλαουί πχ άλλαζαν πολύ στη θέση του φορ), η Κραϊόβα πίεζε αρκετά τους χαφ της Ενωσης, που δεν είναι οι πιο αθλητικοί παίκτες. Κυρίως χτυπούσε στην επίθεση από το πλάι εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι τόσο ο Ρότα όσο κι ο Πήλιος ήταν συχνά ακάλυπτοι και δεν δίσταζε να πατήσει περιοχή με αρκετούς παίκτες: η αθλητική της φρεσκάδα έμοιαζε σαφώς μεγαλύτερη από αυτή της Ενωσης.

Το ενδιαφέρον στο καταπληκτικό αυτό παιγνίδι είναι ότι η ΑΕΚ, δηλαδή ο Νίκολιτς, έμοιαζε αρκετά προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο και δεν ξεκίνησε καθόλου άσχημα. Η τετράδα Μάριν, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, «τάιζε» τους κυνηγούς – και μάλιστα την άμυνα των Ρουμάνων η ΑΕΚ μπορούσε να την δυσκολέψει και κερδίζοντας δεύτερες μπάλες, αλλά και σηκώνοντας την μπάλα όποτε η περίπτωση το απαιτούσε. Κάπως έτσι ήρθε το δοκάρι του Κοϊτά νωρίς νωρίς, αλλά και οι ευκαιρίες του Πινέδα, του Γιόβιτς και του Βίντα που μάλλον προμήνυαν μια νίκη της ΑΕΚ κι όχι το θρίλερ που ακολούθησε.

Δεν συνωμότησε το σύμπαν

Γιατί προέκυψε θρίλερ; Γιατί μετά τα πρώτα 20 λεπτά ειδικά η Κραϊόβα κέρδισε την μάχη της μεσαίας γραμμής και έγινε πιο γρήγορη στις αντεπιθέσεις χτυπώντας πολύ από την μεριά του Πήλιου κυρίως. Κάπως έτσι, κι αφού προηγουμένως χρειάστηκε μια – δυο φορές ο Στρακόσια, οι Ρουμάνοι άνοιξαν το σκορ στο 30΄με τον Μπαϊράμ όταν αυτός πήρε ένα ριμπάουντ μετά από μια ακόμα επέμβαση του Στρακόσια για να σκοράρει σχεδόν ανενόχλητος. Όλα έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου όταν με τα από μια - δυο καλές προϋποθέσεις για γκολ που δημιούργησαν οι παίκτες του Νίκολιτς, ο Τσικαλντάο κέρδισε την μπάλα με κόντρα από τον Ρέλβας και έκανε το 0-2.

Μέχρι εκείνη την στιγμή η ΑΕΚ έμοιαζε να ξέρει τι την περιμένει, αλλά δεν είχε διακριθέντες. Ο Πήλιος υπέφερε. Το τρέξιμο του Ρότα πήγαινε στράφι. Οι χαφ έμοιαζαν αργοί και κουρασμένοι – ακόμα και ο Πινέδα. Και ο Γιόβιτς και ο Κοϊτά ήταν μάλλον απομονωμένοι: μετά το 0-1 ειδικά, ο τρόπος που τους έψαχναν ήταν προβλέψιμος. Ο Κοέλιο νόμιζε ότι κέρδισε το ματς. Με ένα τέτοιο επίθετο ίσως και να ήταν βέβαιος ότι το σύμπαν έχει συνωμοτήσει υπέρ του. Αλλά δεν είχε υπολογίσει δυο πράγματα που αποτελούν μεγάλες αρετές της εφετινής ΑΕΚ. Το πρώτο ότι ο Νίκολιτς έχει πάντα ένα plan B που προκύπτει καθώς παρακολουθεί συγκεντρωμένος τα ματς. Και το δεύτερο ότι η ΑΕΚ συνηθίζει να ολοκληρώνει τα παιγνίδια με καλή απόδοση: το μαρτυρούν ένα πλήθος από γκολ που έχει πετύχει στο τέλος αγώνων (με την Κηφισιά, τον ΠΑΟ, τον Παναιτωλικό, τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα, αλλά και με την Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League, την Ηλιούπολη στο κύπελλο κτλ). Το δεύτερο, δηλαδή το καλό φινάλε, είναι πάντα συνάρτηση του πρώτου, δηλαδή του ότι ο Νίκολιτς και βλέπει τα ματς από τον πάγκο και έχει στο μυαλό του ένα εναλλακτικό σχέδιο.

Οι παρεμβάσεις του Νίκολιτς

Για να κάνει τις παρεμβάσεις του ο Σέρβος χρειάστηκε βέβαια πρώτο το γκολ ενός Κροάτη. Στο 59΄ο Βίντα, που ξεκίνησε το ματς παίρνοντας νωρίς μια κίτρινη κάρτα αλλά αυτό καθόλου δεν τον εμπόδισε να είναι ο κορυφαίος της βραδιάς, με κεφαλιά μετά από μια εκτέλεση κόρνερ έκανε το 1-2. Ο Νικόλιτς αποφάσισε να μεταφέρει το παιγνίδι της ΑΕΚ περισσότερο στο πλάι καθώς οι Ρουμάνοι είχαν και λίγο κουραστεί: έτσι πέρασε στο παιχνίδι τον Ελίασον και τον Κουτέσα, έβγαλε τους Μάνταλο και Περέιρα, γύρισε σε ρόλο κόφτη τον κουρασμένο Πινέδα μειώνοντας το τρέξιμό του, ανέβασε σταθερά τον Βίντα στην μεσαία γραμμή ώστε να αποκτήσει το κέντρο ενέργεια και με κάτι σαν 4-4-2 η ΑΕΚ άρχισε να πιέζει με μεθοδικότητα και καθαρό μυαλό. Αυτά τα δύο είναι που της έλειπαν κυρίως μετά το 0-1.

Καταλαβαίνει το μομέντουμ

Από την στιγμή που άλλαξε η εικόνα της ΑΕΚ έγινε κατανοητό ότι μπορούσε να αλλάξει και το αποτέλεσμα. Στο 80΄ο Βίντα παραλίγο να ισοφαρίσει μετά από σέντρα του Πενράις. Ο Κουτέσα στην δική του κεφαλιά στο 88΄ μετά από σέντρα του Κοϊτά δεν λάθεψε. Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε στο 2-2 που εκείνη την στιγμή της έδινε και θέση στους πρώτους «8», γιατί είναι ομάδα που καταλαβαίνει την δυσκολία του αντιπάλου και την εκμεταλλεύεται: αυτό φέρνει και τις θεαματικές νίκες με ανατροπή. Ο Βίντα πήρε πέναλτι δυο λεπτά αργότερα στην συνέχεια ενός κόρνερ: οι στημένες φάσεις δίνουν πολλά στην ΑΕΚ γιατί οι καλοί εκτελεστές είναι πολλοί – χθες ο καλύτερος ήταν ο Μάριν. Κι ο Γιόβιτς με ψυχραιμία έστειλε την ΑΕΚ στους 16.

Οι παρεμβάσεις του Νίκολιτς μεγαλώνουν το κομμάτι της δικής του συμμετοχής στην ανατροπή και γιατί η ΑΕΚ δεν είχε χθες παίκτες που έκαναν το καλύτερο εφετινό παιγνίδι τους – με την εξαίρεση του Βίντα βέβαια. Αλλά η καλύτερη τακτοποίησή της στο τέλος έφερε ένα σπουδαίο φινάλε σκηνοθετημένο άψογα από τον προπονητή της. Ακόμα και το πέρασμα του Γκρούγκιτς στο 91΄(για να υπάρχει ένας ακόμα ψηλός παίκτης στα γεμίσματα του τέλους) έπαιξε το ρόλο του. Όπως βέβαια και ο πανικός των Ρουμάνων στην πίεση. Οι συστηματικές τους καθυστερήσεις, που τιμωρήθηκαν τελικά, δείχνουν την κακή τους νοοτροπία αλλά αυτά ελάχιστα ενδιαφέρουν την ΑΕΚ.

Όλα στα μέτρα της

Το Μάρτιο η ΑΕΚ θα έχει ένα αντίπαλο στα μέτρα της. Δεν θα είναι μια ομάδα πιο δυνατή από την Αντερλεχτ που η ΑΕΚ απέκλεισε το καλοκαίρι βάζοντας τις βάσεις για την μεγάλη πορεία της στην διοργάνωση, δεν θα έχει το όνομα της Φιορεντίνα, δεν θα προέρχεται από κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κι αμφιβάλω αν θα μπορέσει να της δημιουργήσει τα τακτικά και αγωνιστικά προβλήματα που της δημιούργησε η Κραϊόβα χθες. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι η ΑΕΚ: ο τρόπος που ο Νίκολιτς κερδίζει παίκτες αφήνει την αισιοδοξία ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερα και η πιθανότητα ο Ριμπάλτα να αξιοποιήσει την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να γεμίσει τον πάγκο της είναι μεγάλη. Το Conference League επιτρέπει όνειρα. Και η ΑΕΚ, ειδικά μετά από ένα τέτοιο επικό βράδυ, μπορεί βάσιμα να αρχίσει να ονειρεύεται.