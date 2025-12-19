Προπονητής Κραϊόβα: «Δεν κατάλαβα τον χρόνο καθυστερήσεων, το ποδόσφαιρο έχασε»

Τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία εξέφρασε ο προπονητής της Κραϊόβα μετά την επική νίκη της ΑΕΚ επί της ομάδας του.

Η ΑΕΚ «τέζαρε» με ανεπανάληπτο τρόπο την Κραϊόβα και πήρε τρομερή ανατροπή απέναντί της. Ο... Χάρι Πότερ Κουτέσα με κεφαλιά στο 98' λύτρωσε την ομάδα του Νίκολιτς ισοφαρίζοντας σε 2-2 την Κραϊόβα, ο Γιόβιτς με πέναλτι στο 105' γύρισε τούμπα το ματς (3-2) και οι δυο τους έστειλαν με συγκλονιστικό τρόπο την Ένωση απευθείας στους «16» του Conference League!

Φυσικά, όσο απολαυστική ήταν η βραδιά για τους «κιτρινόμαυρους», τόσο απογοητευτική ήταν για τη ρουμάνικη ομάδα. Ο προπονητής της, Φιλίπε Κοέλιο, μετά το παιχνίδι στάθηκε και στη διαιτησία.

«Είναι μια βραδιά που χάθηκε ένα όραμα. Αλλά το όραμα δεν χάθηκε επειδή δεν παίξαμε καλά. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Γιατί κρατήθηκαν οκτώ λεπτά καθυστερήσεων και μετά άλλα τέσσερα. Το ποδόσφαιρο έχασε. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών μου. Παίξαμε κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα. Είναι δύσκολο να εξηγήσω τι έγινε. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Η ομάδα μου έδειξε προσωπικότητα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο για την ομάδα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κόουτς των Ρουμάνων.