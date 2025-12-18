Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για το αποτέλεσμα που χρειάζεται η ΑΕΚ στο ματς με την Κραϊόβα, ώστε να αποφύγει τα playoffs του Conference League.

Η ΑΕΚ πέτυχε δύο σπουδαίες νίκες κι έχει το πάνω χέρι για πρόκριση στο top 8 του Conference League. Μετά την εξέλιξη στο Κύπελλο, όπου ο δρόμος μέχρι τον τελικό είναι... στρωμένος για την Ένωση, η στο Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα υποδεχθεί στις 22.00 την Κραϊόβα, όπου με νίκη θα έχει δεδομένα εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

Κάθε άλλο αποτέλεσμα θα την βάλει σε περιπέτειες και θα την φορτώσει με επιπλέον παιχνίδι στα playoffs.Ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA Ανδρέας Δημάτος στην ανάρτησή του, ανέφερε τι χρειάζεται η ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα, προκειμένου να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα.

Με νίκη η ΑΕΚ θα είναι στο top 8 και ανάλογα το σκορ θα βρίσκεται από την 1η θέση, κάτι που δεν είναι βέβαια απλό, μέχρι και 7η. Με νίκη όλα δείχνουν ότι η Ένωση θα βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 3-4. Αντίθετα, η ισοπαλία μπορεί να την φέρει εκτός οκτάδας. Ακόμα και ομάδες με 12 βαθμούς μπορεί να μείνουν εκτός. Σύμφωνα με τον Δημάτο με ήττα ή ισοπαλία, η ΑΕΚ μάλλον θα τερματίσει στο 9-16 και θα είναι γηπεδούχος στη ρεβάνς.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Η ΑΕΚ γνωρίζει ότι με νίκη με 1-0 απόψε επι της Κραϊόβα είναι σίγουρα στο top 8 της τελικής βαθμολογίας και απευθείας στους 16 του Conference!

Με αυτό το 1-0 μπορεί να είναι από πρώτη (σχεδόν απίθανο γιατί θα πρέπει και η Στρασμπουρ να χάσει εντός έδρας από την Μπρεϊντάμπλικ και η Σαχτάρ να μην κερδίσει στην Κρακοβία τη Ριέκα και η Ρακόφ να μην νικήσει στην Κύπρο την Ομόνοια) έως και έβδομη, αν υπάρξουν τρελά αποτελέσματα από πλευράς σκορ!

Στο 1-0 της ΑΕΚ μπορεί να την περάσει η Σπάρτα Πράγας, αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Αμπερντίν, η Ράγιο Βαγιεκάνο αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Ντρίτα και στο Μάιντς-Σαμσουνσπόρ αν η γερμανική ομάδα νικήσει με έξι γκολ διαφορά και πάνω ή αν οι Τούρκοι κερδίσουν με δύο γκολ διαφορά και πάνω…

Η πιθανότερη θέση για την ΑΕΚ πάντως σε περίπτωση νίκης απόψε υπολογίζεται βάσει των προσομοιώσεων στο 3 ή στο 4…

Σε περίπτωση ισοπαλίας η λογική λέει ότι αν δεν υπάρξουν απίθανα αποτελέσματα είναι μάλλον αδύνατο να μπει στο top 8 ομάδα με 11 βαθμούς!

Αντίθετα μπορεί να μείνουν εκτός και ομάδες με 12…

Με ήττα ή ισοπαλία το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει στο 9-16».