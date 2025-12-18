Ο Κώστας Δούμτσιος, που αγωνίζεται στη Ρουμανία με την Πετρολούλ Πλοϊέστι, σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ της Κραϊόβα, ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Conference League, παίζοντας απέναντι στην Κραϊόβα από την Ρουμανία. Ένας Έλληνας που αγωνίζεται στη χώρα, φορώντας τη φανέλα της Πετρολούλ, σκιαγραφεί, μιλώντας στο Gazzetta, το προφίλ της αντιπάλου της Ένωσης.

Περιγράφει τον τρόπο παιχνιδιού της Κραϊόβα, ενώ επισημαίνει και τους ποδοσφαιριστές στους οποίους θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμα, εξηγεί τους λόγους που θεωρεί ότι το ματς θα είναι ανοιχτό και πως δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Δικέφαλο να φτάσει στους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ξεκινώντας, ποια είναι τα θετικά στοιχεία που έχεις διακρίνει στο παιχνίδι της Κραϊόβα;

Έχουμε παίξει ως τώρα δύο φορές απέναντί τους. Την πρώτη για το πρωτάθλημα και την πιο πρόσφατη για το Κύπελλο. Είναι ποιοτική ομάδα με καλούς παίκτες. Δεν θα είναι εύκολο για την ΑΕΚ να την κερδίσει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση η ΑΕΚ, βέβαια και αυτό θα παίξει τον δικό του ρόλο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ανοιχτό ματς, που θα πάει στην δύναμη. Ξεχωριστή σημασία έχει και το γεγονός πως στο ρόστερ της Κραϊόβα υπάρχουν παίκτες με σημαντικές εμπειρίες, μιας και κάποιοι έχουν συμμετοχές με την εθνική Ρουμανίας.

Ποιους παίκτες ξεχώρισες στα δύο ματς που έπαιξες απέναντί τους και θεωρείς πως απαιτούν την μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς ΑΕΚ;

Το αριστερό εξτρέμ, ο Μπαστσεάνου είναι εξαιρετικός παίκτης. Στο κέντρο έχουν, επίσης, καλούς παίκτες, εγώ ξεχώρισα τον Τσιτσαλντάου. Τα στόπερ τους είναι δυνατά κορμιά. Και φυσικά ο σέντερ φορ τους, ο Ενσιμπά, είναι πολύ κινητικός και κρατάει μπάλες.

Ο αριστερός εξτρέμ που αναφέρεις θα παίξει και απέναντι σε έναν φίλο σου, τον Λάζαρο Ρότα. Του έχεις μιλήσει για τον προσωπικό του αντίπαλο στο ματς;

Θα τον έχει δει, ήδη! Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ, είμαι σίγουρος ότι έχουν αναλύσει πολύ την προσεχή αντίπαλό τους. Άλλωστε, πιστεύω πως ο Ρότα και ο Πινέδα είναι οι πιο σταθεροί παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην τρέχουσα σεζόν. Είναι αυτοί που από το καλοκαίρι έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος στην ομάδα.

Πώς θεωρείς πως θα προσεγγίσει το ματς με την ΑΕΚ η Κραϊόβα;

Είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ θα παίξει ανοιχτά για να πάρει τη νίκη, αλλά το ίδιο πιστεύω και για την Κραϊόβα. Δεν πιστεύω, δηλαδή, ότι αυτοί θα κλειστούν και θα περιμένουν την ΑΕΚ. Πρόκειται για επιθετική ομάδα που θέλει να βάλει κάτω την μπάλα και να παίξει με γρήγορες εναλλαγές. Με μία – δύο επαφές. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα και θα έρθει στην Φιλαδέλφεια για να παίξει το ποδόσφαιρο της.

Με δεδομένο πως απέναντι στην ΑΕΚ θα παίξει ένα και μόνο ματς εκτός έδρας, θεωρείς πως πρόκειται για μία ομάδα που χάνει μέρος της δύναμής της όταν αγωνίζεται μακριά από το σπίτι της;

Στο πρωτάθλημα είναι δυνατοί, είτε παίζουν στην έδρα τους, είτε όχι. Όμως, στις εγχώριες διοργανώσεις κυνηγούν τίτλους. Έχουν στόχο τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στη λίγκα. Και στην Ευρώπη, πάντως, με βάση όσα έχω δει, κατεβαίνουν για να χτυπήσουν τα ματς και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.