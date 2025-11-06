Η ΑΕΚ σπατάλησε μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 90+4' του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς για να κάνει την ανατροπή.

Απογοητευτικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ στον αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με τους Ιρλανδούς και «σπατάλησε» δυο βαθμούς, οι οποίοι μπορεί να φανούν πολύτιμοι.

Ο Λούκα Γιόβιτς ισοφάρισε στο 90', στο 90+4' η Ένωση είχε μεγάλη ευκαιρία να κάνει την ανατροπή.

Ο Πινέδα σήκωσε την μπάλα προς τον Ρέλβας στο δεύτερο δοκάρι, ο Πορτογάλος στόπερ έκανε σέντρα - σουτ, ο ΜακΓκίντι έβγαλε με δυσκολία και στην επαναφορά εξ επαφής ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως ήθελε με το κεφάλι, υπό την πίεση δυο παικτών και αστόχησε.

O Γιόβιτς είχε και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, πριν το πέναλτι της ισοφάρισης, στο 82' όταν αστόχησε με εξ επαφής προβολή έπειτα από σέντρα του Γκατσίνοβιτς.