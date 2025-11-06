ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Ο διαιτητής διαφώνησε ξανά με το VAR και ο Γιόβιτς με πέναλτι έσωσε το βαθμό (vid)
Μεγάλη «γκέλα» για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος ήρθε ισόπαλος με τη Σάμροκ Ρόβερς, με 1-1, χάρη σε πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90' και σπατάλησε δυο πολύτιμους βαθμούς.
Στο 84ο λεπτό ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι του Γκραντ, ο VAR κάλεσε ξανά τον Μουνουέρα να τσεκάρει τη φάση, όμως ο Ισπανός, όπως και στο πέναλτι των Ιρλανδών επέμεινε στην απόφαση του.
Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν το τελικό σκορ.
