Ο Αντώνης Τσιφτσής ήταν απίστευτος στο μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στη Γαλλία επί της Λιλ και το Gazzetta παρουσιάζει το story του τερματοφύλακα που δεν ήθελε να παίζει ποτέ τέρμα!

Η ζωή χρειάζεται υπομονή. Μεθοδικότητα. Πίστη, πείσμα και δουλειά. Πολλή δουλειά.

Ο Αντώνης Τσιφτσής, απ' όταν ήταν στον Αστέρα Τρίπολης (τουλάχιστον από εκεί που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα), ακόμα κι όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά για τον ίδιο το μόνο που έλεγε ήταν «ένα βήμα τη φορά».

Η προσέγγισή του κι η φιλοσοφία του δεν αλλάζουν. Ακόμα κι όταν άνοιξε τα φτερά του, αφήνοντας την Τρίπολη για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Περίμενε με υπομονή για την ευκαιρία του. Τη δική του στιγμή για να λάμψει.

Μπήκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έδειξε μερικά από τα όσα μπορεί να κάνει κι αυτό ήταν. Από τότε ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει ότι δεν έχει να ανησυχεί για την απουσία του Παβλένκα.

Στο ραντεβού με τη Λιλ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε μία τεράστια νίκη με 4-3, με το νεαρό τερματοφύλακα να εντυπωσιάζει!

Ποιος είναι, όμως, ο Αντώνης Τσιφτσής; Ποια είναι τα βήματα που τον έφεραν ώστε σήμερα να είναι πάνω του όλα τα βλέμματα; Το Gazzetta έχει τις απαντήσεις.

Το δέσιμο με την οικογένειά του κι η σπίθα που έβαλε τη... φωτιά από τον ξάδερφό του

Ο 26χρονος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είναι βαθιά δεμένος με την οικογένειά του: Τους γονείς του, το μεγαλύτερο αδελφό του Κώστα και τη μεγαλύτερη αδελφή του Λίνα. Φυσικά, το παν για εκείνον πλέον είναι η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη γυναίκα του, Αποστολία, η οποία του έφερε στον κόσμο και το πρώτο τους παιδί. Πολύ σημαντική για εκείνον και η νονά του, που ζει στη Νέα Πέλλα, κοντά στα Γιαννιτσά.

Ακόμα όμως και η πρώτη του επαφή με το ποδόσφαιρο είχε… οικογενειακή υπογραφή. Ο ξάδερφός του, Ραφαήλ Ζαμίδης, ήταν εκείνος που τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη μπάλα.

«Δεν ήθελα το σχολείο. Όχι ότι δεν μπορούσα, απλά δεν ήθελα. Ήθελα να παίξω μπάλα. Μόνο αυτό», έλεγε χωρίς δεύτερη σκέψη όταν ακόμα ακόμα ήταν στον Αστέρα και έψαχνε τη δική του θέση στη Super League.

Κάπως έτσι γράφτηκε στην Ακαδημία της Αναγέννησης Γιαννιτσών, πιστεύοντας πως εκεί έπαιζε και ο Ραφαήλ. Όμως έκανε λάθος. Ο ξάδερφός του αγωνιζόταν στην Ακαδημία Γιαννιτσών. Μετά από ενάμιση περίπου μήνα, ο Αντώνης διόρθωσε το… μπέρδεμα κι άλλαξε ομάδα.

Στην Αναγέννηση, ο πρώτος που τον τοποθέτησε κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Πέτρος Μήτσιος - προπονητής που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Στην Ακαδημία Γιαννιτσών, οι κύριοι Παγουρτζής και Πρόδρομος Θεοδωρακόπουλος ήταν εκείνοι που του έδωσαν για πρώτη φορά γάντια.

«Δεν μου άρεσε να παίζω τέρμα. Μου έλεγαν όμως ότι είμαι καλός και με τον καιρό το πίστεψα κι εγώ», είχε πει παλιότερα.

Η Τρίπολη, η (προσωρινή) απογοήτευση και το... βάπτισμα

Ο Τσιφτσής είναι από τα παιδιά που δεν κοιτάνε πολύ μακριά. Δεν βιάζεται. Προτιμά να δουλεύει μέρα με τη μέρα. «Ένα βήμα τη φορά», όπως λέει.

Τον Αύγουστο του 2015, μετά από έναν αγώνα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ζώνης, ο Σαλαπάτας τον κάλεσε για δοκιμαστικά στην Τρίπολη. Εκεί, ο τότε προπονητής τερματοφυλάκων, Τζέρι Ούγκεν, εισηγήθηκε να παραμείνει στην ομάδα. Χωρίς συμβόλαιο, αρχικά. «Τους άρεσα και μου άρεσε και εμένα το κλίμα», είχε πει.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ο Αστέρας ανακοίνωσε πως πέντε ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας γίνονται επαγγελματίες. Ο Τσιφτσής δεν ήταν μέσα στη λίστα. Η απογοήτευση κράτησε λίγες μόνο ώρες. Το ίδιο απόγευμα, ο πρόεδρος των Αρκάδων, Γιώργος Μποροβήλος, τον συνάντησε στο γήπεδο και του είπε:

«Να έρθεις να συζητήσουμε αν θες να υπογράψεις συμβόλαιο».

Η φράση αυτή έμελλε να σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της επαγγελματικής του πορείας.

Η πρώτη φορά κάτω από τα δοκάρια του Αστέρα

Όπως προαναφέραμε, ο Τσιφτσής δεν κάνει μεγάλα σχέδια. Δεν κοιτάζει το μέλλον, δεν σκέφτεται τι θα γίνει σε πέντε ή δέκα χρόνια. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η προπόνηση της ημέρας, να είναι καλύτερος από χθες.

Στις 2 Απριλίου 2018, ήρθε η στιγμή του. Αυτή που περίμενε.

Ο Σάββας Παντελίδης, τότε προπονητής του Αστέρα, γύρισε προς τον 18χρονο Αντώνη και του είπε να ετοιμαστεί. Ήταν σ’ ένα ματς με τον Πλατανιά, το σκορ 4-0 υπέρ των Αρκάδων. Εκεί, κάτω από τα δοκάρια, έγραψε τα πρώτα του λεπτά στη Super League.

Η πρώτη «κρυάδα», όπως τη λέει ο ίδιος.

Ήταν η αρχή μιας πορείας που συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό: ήσυχα, σταθερά, «ένα βήμα τη φορά».

Και από σήμερα, που ο κόσμος ήδη ασχολείται μ' εκείνον, ο Αντώνης Τσιφτσής, το ίδιο θα σου πει αν τον συναντήσεις στο δρόμο: «Ενα βήμα τη φορά».

Η ταπεινότητά του εξάλλου αποτυπώνεται κι από τις δηλώσεις του: «Όλη η ομάδα είναι MVP, ήμασταν μια γροθιά και γι' αυτό κερδίσαμε».