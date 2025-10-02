Ιδανικό ξεκίνημα για την Κρίσταλ Πάλας στο Conference League με την ιστορική πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη, απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου (0-2). Η Μάιντς «λύγισε» την Ομόνοια στην Κύπρο (0-1), νίκη και για την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ντινάμο Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας 0-2

Η Κρίσταλ Πάλας, η Κυπελλούχος Αγγλίας, για πρώτη φορά στην ιστορία της αγωνίστηκε στην Ευρώπη και συνδύασε την παρθενική της συμμετοχή με νίκη μέσα στην έδρα της Ντινάμο Κιέβου (0-2) στην πρεμιέρα του Conference League. Οι φοβεροί Αετοί του Γκλάσνερ πήραν το προβάδισμα στο 31' με τον Μουνιός. Από την υπέροχη σέντρα του Πίνο στο δεύτερο δοκάρι, ο Μουνιός έπιασε φοβερή κεφαλιά για το 1-0.

Οι Ουκρανοί δεν μπόρεσαν να γίνουν ανταγωνιστικοί και στις αρχές του β' μέρους, η Πάλας «σφράγισε» την υπόθεση νίκη. Μπορεί ο Ενκέτια να είδε το γκολ του στο 56' να ακυρώνεται, δεν συνέβη όμως το ίδιο δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Άγγλος σκόραρε για το 2-0 μετά τη νέα ασίστ του Πίνο. Η Πάλας έμεινε με δέκα στο 76' λόγω της αποβολής του Σόσα, όμως το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος.

Ομόνοια - Μάιντς 0-1

Η Μάιντς κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της Ομόνοιας στην Κύπρο και έφυγε με το «διπλό» και τους τρεις βαθμούς από την έδρα της κυπριακής ομάδας. Έχοντας και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, η Μάιντς βρήκε το τελικά το γκολ χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Αμίρι στο 75', με τους παίκτες των φιλοξενούμενων να δέχονται αντικείμενα από τους οπαδούς της Ομόνοιας λόγω των έξαλλων πανηγυρισμών τους.

Ράγιο Βαγιεκάνο - Σκεντίγια 2-0

Νίκη στην πρεμιέρα της πέτυχε και η Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στην Σκεντίγια με 2-0. Το παιχνίδι «καθάρισαν» οι Μαδριλένοι στο πρώτο μέρος όπου και σημείωσαν τα δύο τέρματά τους. Λόπεθ στο 28' και Πέρεθ τέσσερα λεπτά μετά διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Λεχ Πόζναν - Ραπίντ Βιέννης 4-1

Με «τρίποντο» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της Λεχ Πόζναν που διέλυσε την Ραπίντ Βιέννης με 4-1. Ο γνώριμός μας Λουίς Πάλμα άνοιξε το σκορ στο 13', ενώ στο 21' ο Ίσακ έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης έχασε πέναλτι στο 34', αλλά στις καθυστερήσεις ο Ισμαχίλ έκανε τελικά το 3-0. Η Ραπίντ μείωσε στο 64' με τον Ραντούλοβιτς, αλλά ο Μπένγκτσον διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 77'.

Νόα - Ριέκα 1-0

Η Νόα πήρε μία μεγάλη νίκη απέναντι στην Ριέκα, την οποία κατάφερε να «λυγίσει» με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 6ο λεπτό από τον Μουλαχουσένοβιτς.

Ζρίνσκι - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0

Με εμφαντική πεντάρα μπήκε στη διοργάνωση η Ζρίνσκι με... θύμα της την Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Η ομάδα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη επικράτησε 5-0 χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Μπιλίγια, Ντούμοβιτς, Γιανκολέβιτς, Νταμασκάν και Μίκιτς οι σκόρερς των γηπεδούχων.

Γιαγκελόνια - Χάμρουν 1-0

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις ευρωπαίκές της υποχρεώσεις η Γιαγκελόνια, με τρίποντο. Η πολωνική ομάδα έκανε το καθήκον της κόντρα στη Χάμρουν και τη νίκησε με 1-0 για να κάνει σεφτέ. Ανώτερη από την αρχή μέχρι το τέλος, είδε τον Ιμάζ να κρίνει το ματς στο 57'.

Κουόπιο - Ντρίτα 1-1

Έχασε την ευκαιρία να ξεκινήσει με τρίποντο στο Conference League η Κουόπιο. Παρ'ότι προηγήθηκε μέσα στην έδρα της στο 74ο λεπτό, η φινλανδική ομάδα είδε την Ντρίτα να της αποσπά την ισοπαλία (1-1) με γκολ στο 80'. Πάρσιτσεκ και Νταμπικάι οι σκόρερ για γηπεδούχους και φιλοξενούμενους αντίστοιχα.

Λωζάνη - Μπρέινταμπλικ 3-0

Έκανε... πλάκα η Λωζάνη και ξεκίνησε ιδανικά στο Conference League. Η ελβετική ομάδα διέλυσε με χαρακτηριστική άνεση και τριάρα την Μπρέινταμπλικ εντός έδρας και πήρε το πρώτο της ευρωπαϊκό τρίποντο. Λεκουρί και Μπαΐρ έθεσαν βάσεις νίκης από το δεκάλεπτο και ο Ντιακιτέ από το 33' διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

