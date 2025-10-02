Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στην ευρωπαϊκή αρχή της Ένωσης του Νίκολιτς και στο απαιτούμενο απέναντι στην Τσέλιε που ψάχνει και φέτος τη διάκριση...

Το καλοκαίρι που μας πέρασε η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε σε ένα τεράστιο πρέπει για την ίδια και το ελληνικό ποδόσφαιρο: να προκριθεί στην League phase του Conference League έπειτα από τρια ζευγάρια αγώνων απέναντι σε απαιτητικούς αντιπάλους, κοινώς όφειλε να πετύχει κάτι που δεν είχε ξανακάνει δίχως δεύτερη ευκαιρία, έχοντας μάλιστα απέναντί της ομάδες που της απογείωναν τον βαθμό δυσκολίας! Για τον λόγο αυτό άλλωστε και με γνώμονα την εικόνα της Ένωσης στο τελευταίο κομμάτι της περασμένης σεζόν, λίγοι ήταν εκείνοι που της έδιναν τις περισσότερες πιθανότητες, για να πετύχει τρεις προκρίσεις. Ωστόσο τα κατάφερε να πετύχει το τρία στα τρία δίχως μάλιστα να γνωρίσει σε κανέναν από τα έξι συνολικά ματς που έδωσε την ήττα από κάποια εκ των αντιπάλων της. Με αποτέλεσμα να κλειδώσει ευρωπαϊκή παρουσία και παράλληλα να δώσει σημαντικούς βαθμούς στην χώρα...

Η πρόκριση αυτή σημειώναμε και εκείνη την εποχή, τον Αύγουστο, ότι μετατρέπει τη σεζόν των "κιτρινόμαυρων" σε επιτυχημένη κατά το 50% (και ίσως παραπάνω), αλλά το ταξίδι επί της ουσίας τώρα αρχίζει για την ΑΕΚ, όπου έχει μπροστά της μια σημαντική δυνατότητα, αλλά και υποχρέωση ανταπόκρισης, προκειμένου να φτιάξει το παρόν και σίγουρα το ευρωπαϊκό της μέλλον. Τα έγραψε και τα ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια άλλωστε σε τούτο το site ο Ανδρέας Δημάτος και δεν χρειάζεται επιπλέον να σημειώσει κάτι κανείς. Αλλά και την ίδια την χρονιά που τρέχει όπου μπορεί να την απογειώσει ανάλογα το πού και πόσο μακριά θα φτάσει στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει η Ένωση για πρώτη φορά θυμίζω και έχει τεράστια φιλοδοξία για σημαντικά πράγματα. Είναι κάτι άλλωστε που το δήλωσε ο Σέρβος προπονητής της και δεν το αναφέρω απλά σα δική μου επιθυμία.

Η πρεμιέρα, όπως κάθε τέτοια, είναι δύσκολη μα ταυτόχρονα και ευκαιρία για να μπουν οι βάσεις για καλή συνέχεια στο Conference League, ξεκάθαρα τα πράγματα. Προφανώς η Τσέλιε είναι ένας αρκετά ανταγωνιστικός αντίπαλος που έχει γνώση της διοργάνωσης και επιτυχία σε αυτή: διότι συμφωνούν όλοι θαρρώ πως συνιστά τέτοια (σ.σ.: επιτυχία) η παρουσία της πρωτοπόρου στην Σλοβενία ομάδας στους 8 του Conference την περασμένη μόλις σεζόν! Αν στην περσινή της παρουσία συνυπολογίσουμε την έως τώρα πορεία της και το αήττητο που τρέχει και εκείνη, πρώτη με απόσταση στο πρωτάθλημα της χώρας της, έχουμε εκτιμώ αναδείξει ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός δυσκολίας για τον Δικέφαλο στο Τσέλιε κόντρα στην τοπική ομάδα. Επιπρόσθετα παίζει στην έδρα της και προέρχεται από τρίμπαλο στην Μάριμπορ, κοινώς έχει και ψυχολογία, για να έχουμε όλα τα δεδομένα στο ...τραπέζι!

Η ΑΕΚ όμως πρέπει και το βλέπει ως ευκαιρία για να βάλει τις πιο γερές βάσεις για τη διεκδίκηση της εισόδου της στην πρώτη οκτάδα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία θα της χαρίσει την απ' ευθείας πρόκριση στους "16", κάτι απαραίτητο και από πολλές απόψεις αναγκαίο για την Ένωση. Διότι είναι τέτοιο το πρόγραμμα το οποίο της επιτρέπει να υπολογίζει έπειτα σε δυο σερί εντός έδρας νίκες: αυτό γιατί ο Δικέφαλος μετά την αναμέτρηση με την Τσέλιε υποδέχεται την Αμπερντίν προς τα τέλη Οκτωβρίου (23/10) και έπειτα την Σάμροκ Ρόβερς στις αρχές του Νοέμβρη (06/11) και θα μπορεί να στοχεύσει στους 9 βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Κλείνει τη διαδικασία με ματς εκτός με Φιορεντίνα και Σάμσουσπορ όπου και δυο ήττες να κάνει, θα έχει τελευταία αγωνιστική εντός την Κραιόβα για να κερδίσει και να φτάσει τους 12 βαθμούς που θα σημαίνουν και σίγουρη παρουσία στην πρώτη οκτάδα (πέρυσι χρειάστηκαν 11 βαθμοί για να μπει ομάδα στις πρώτες 8 θέσεις).

Όλα τα παραπάνω τα έχει αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του και προφανώς έχουν θέσει τους στόχους τους. Όπως και να 'χει η ΑΕΚ χρειάζεται νίκες, ευρωπαϊκή πορεία και αυτό θα επιδιώξει, όπως και να έχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα με το δεξί: όπως προ διετίας στην Αγγλία απέναντι στην Μπράιτον, όπου έκανε το διπλό. Τούτη τη φορά η αποστολή της ελέω αντιπάλου και πρωταθλήματος χώρας μπορεί να μοιάζει πιο εύκολο, μα τέτοιο ξέρει καλά ο Σέρβος τεχνικός ότι το κάνει μια ομάδα, μόνο μέσα από τη δουλειά της και την ανταπόκριση όλων στο χορτάρι... Ο ίδιος πάντως έχει προετοιμάσει την ομάδα του σε απόλυτο βαθμό και σε επίπεδο γνώσης του αντιπάλου αφού είχε τις διασυνδέσεις (από το πέρασμά του από την Σλοβενία) για να ενημερωθεί με κάθε λεπτομέρεια για την ομάδα του Ριέρα...

*Εννοείται πως η ΑΕΚ δεν θα είναι και εκεί μόνη της όπως όπου αγωνίζεται έως τώρα εντός κι εκτός συνόρων: περισσότερο απο 1700 φίλοι της Ένωσης έχουν ήδη φτάσει στην Σλοβενία και αναμένεται να μετατρέψουν το μικρό γήπεδο της Τσέλιε σε μίνι Νέα Φιλαδέλφεια... Μπράβο στους ανθρώπους της γηπεδούχου που δέχτηκαν να γίνει υπέρβαση στην παραχώρηση εισιτηρίων στην φιλοξενούμενη ομάδα και δύναται να έχει η ΑΕΚ σε ένα τόσο μικρό γήπεδο, ένα τόσο μεγάλο αριθμό οπαδών της.