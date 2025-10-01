Ο Μέλβιν Μπόελ τεχνικός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς Μέλβιν Μπόελ αποθέωσε τον Παναθηναϊκό για την ποιότητά του, ωστόσο, υποστήριξε αρχικά ότι είναι ακόμα μία ομάδα που ψάχνει ταυτότητα.

Ο 38χρονος Ολλανδός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου μίλησε με τον αριστερό μπακ της ομάδας Ντιν Τζέιμς για την αυριανή αναμέτρηση με το τριφύλλι στο ΟΑΚΑ (19.45) για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και δήλωσε αισιόδοξος για ένα καλό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μέλβιν Μπόελ:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται. Η εκκίνηση στο πρωτάθλημα δεν είναι ιδανική. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντι στους Γιούνγκ Μπόις. Εκεί με εντυπωσίασαν πραγματικά με το παιχνίδι τους. Έχουν πολλούς δημιουργικούς παίκτες και ποδοσφαιριστές με εμπειρία σ’ αυτό το επίπεδο. Επίσης έχουν ποικιλία στους σκόρερ και παίκτες με ατομική ποιότητα.

Οι πιθανότητές μας βασίζονται σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά: Να παίζουμε με ενθουσιασμό, βάθος κι ενέργεια, όπως πάντα. Το κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην FCSB, μια πολύ πονηρή ομάδα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Έτσι, υπάρχουν ευκαιρίες απέναντι σε κάθε αντίπαλο».

Ο Μπόελ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θεωρεί την Eredivisie πιο σημαντική από το Europa League, αλλά προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα στον αγώνα με την Telstar, ώστε να την έχει πιο φρέσκια την ομάδα του με τον Παναθηναϊκό και σχολίασε γι' αυτό: «Οι αλλαγές δεν είχαν να κάνουν με το ποια διοργάνωση είναι πιο σημαντική. Ήταν κυρίως θέμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Μερικές φορές είναι σοφό να δώσεις ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί με πέντε ματς σε 15 ημέρες. Όταν έχεις καλούς παίκτες στον πάγκο, είναι εφικτό να δώσεις ανάπαυση σε κάποιους».

Σ' ερώτηση για το hashtag στα social media, όπου οπαδοί της ομάδας ζητούν την απόμάκρυνσή του, ο Μπόελ σχολίασε: «Αυτό το hashtag είναι πολύ δημοφιλές αυτές τις μέρες. Δεν μου λέει προσωπικά τίποτα. Ξέρουμε τι θέλουμε και πώς θέλουμε να παίξουμε. Ξέρουμε επίσης από τι είδους χρονιά προερχόμαστε και ότι δεν μπορούμε έτσι απλά να το επαναλάβουμε».

Η απάντηση Τζέιμς για ΑΕΚ

Ο 25χρονος αριστερός μπακ Ντιν Τζέιμς, με καταγωγή από την Ινδονησία, ο οποίος είχε ακουστεί για την ΑΕΚ σχολίασε: «Θα είναι δύσκολο ματς για μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος με καλούς κι έμπειρους παίκτες. Για μας, ωστόσο, είναι και μία ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο Europa League. Θα είναι ωραίος αγώνας κι ελπίζω να πάρουμε αποτέλεσμα».

Για την ΑΕΚ και το ΟΑΚΑ είπε: «Άκουσα και διάβασα κι εγώ κάποια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, ωραίο στάδιο και είναι κρίμα που θα είναι το μισό κλειστό λόγω εργασιών. Είναι όμορφο να παίζεις σε τέτοια γήπεδα, ειδικά εκτός έδρας. Έχω αγωνιστεί σε μεγάλα γήπεδα και στην Ινδονησία».