Από την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία!

Ο Ανδρέας Δημάτος επιχειρεί μία πρώτη προσέγγιση της φετινής μάχης της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA και ως προς τη 10 η Τσεχία αλλά και ως προς την Πολωνία, τη Δανία και τη Νορβηγία, που απειλούν την 11 η θέση της χώρας μας, η οποία είναι η εφετινή πρωταθλήτρια των ισοπαλιών σε όλη την Ευρώπη με έντεκα σε 21 αγώνες!

Η χώρα μας ξεκίνησε ικανοποιητικά στις δύο πρώτες ευρωπαϊκές εβδομάδες με τους τρεις από τους τέσσερις εκπροσώπους της, θα μπορούσε βεβαίως και πολύ

καλύτερα με δεδομένο τις δύο εντός έδρας ισοπαλίες, που τείνουν να γίνουν… συνήθεια για τις ομάδες μας στην τρέχουσα σεζόν (11 σε 21 αγώνες, οι περισσότερες

σε όλη την Ευρώπη!), αλλά ασφαλή συμπεράσματα ακόμα δεν μπορούν να βγουν, αφού μέχρι σήμερα δεν είχαμε ολοκληρωμένη αγωνιστική!

Και εξηγούμαστε: Η πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα είχε μόνο τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και αυτή που μας πέρασε

μόνο τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ήταν οι δύο πρώτες αποκλειστικές μέρες αυτών των δύο διοργανώσεων, όπως για

το Conference θα είναι η δική του έκτη αγωνιστική την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, χωρίς αγώνες εκείνη την εβδομάδα για Champions και Europa League.

Η επόμενη ευρωπαϊκή εβδομάδα θα είναι και η πρώτη της σεζόν στη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις και στις τρεις διοργανώσεις. Η δεύτερη αγωνιστική στις δύο πρώτες και η πρώτη αγωνιστική του Conference League με την ΑΕΚ να μπαίνει και αυτή στο κόλπο…

Τι είχαμε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές ως προς τη μάχη των χωρών από τη 10η έως τη 14η θέση, που θα αφορά τη χώρα μας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν; Την 11η Ελλάδα με τρεις ομάδες να παίρνει… κεφάλι με συγκομιδή 4,000 βαθμών, τις ομάδες της Δανίας που κάνουν εκπληκτική σεζόν να ακολουθούν με 3,000 βαθμούς από δύο ομάδες, την Τσεχία να ακολουθεί με 2,000 βαθμούς από δύο ομάδες και τη Νορβηγία μόλις με 1,000 βαθμούς και μία ισοπαλία από τις δύο ομάδες της, που μπήκαν στο

παιχνίδι… Και φυσικά κανέναν βαθμό για την Πολωνία, αφού οι δικοί της τέσσερις εκπρόσωποι είναι ακόμα στο ζέσταμα…

Την ερχόμενη εβδομάδα με την πλήρη δράση και στις τρεις διοργανώσεις η Ελλάδα περιμένει και την ΑΕΚ, η Τσεχία περιμένει δύο ομάδες (Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα

Ολομουτς) στο Conference, για τη Δανία και τη Νορβηγία δεν αλλάζει τίποτα γιατί δεν έχουν εκπρόσωπο στο Conference και αυτό θα αποτελέσει για εκείνες τεράστιο

ντεζαβαντάζ, αλλά η φιλόδοξη Πολωνία κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα στη League Phase του Conference με τέσσερις ομάδες που κατά ένα μάλλον παράδοξο τρόπο

ξεκινούν και οι τέσσερις εντός έδρας!

Λεχ Πόζναν-Ραπίντ Βιέννης, Γιαγκελόνια-Χάμρουν Σπάρτανς, Λέγκια-Σάμσουνσπορ και Ρακόφ-Κραϊόβα και εύκολα μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι οι ισορροπίες

μπορεί να διαμορφωθούν εντελώς διαφορετικά. Με τρεις δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ομάδες μας Αρσεναλ-Ολυμπιακός, Θέλτα-ΠΑΟΚ, Τσέλιε-ΑΕΚ και τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ολλανδική Γκο Αχλεντ Ιγκλς…

Και γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με την πρεμιέρα των ομάδων της 14ης Πολωνίας, που βρίσκεται πίσω από Νορβηγία και Δανία αυτή τη στιγμή; Πολύ απλά γιατί ο

μεγάλος… αντίπαλος της χώρας μας και τώρα και στο άμεσο μέλλον θα είναι η Πολωνία. Τόσο γιατί η μέχρι σήμερα συγκομιδή των ομάδων της είναι η έβδομη

καλύτερη στην Ευρώπη όσο και για το γεγονός ότι με τα τωρινά δεδομένα η Πολωνία θα ξεκινούσε πάνω από την Ελλάδα την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν!

Ιδιαίτερα απειλητική δείχνει και η Δανία με Κοπεγχάγη και Μίντιλαντ να συνεχίζουν στην Ευρώπη και με συγκομιδή 6,125 βαθμών μέχρι σήμερα να προηγείται στη σχετική βαθμολογία της εφετινής σεζόν στο σύνολο των 55 χωρών! Δεύτερη είναι η Πορτογαλία και τρίτη η Κύπρος! Μιλάμε πάντα για την εφετινή σεζόν! Η Δανία όμως έχει δύο ομάδες στη League Phase, όπως και η Νορβηγία, σε σχέση με τις τέσσερις της Τσεχίας, της Ελλάδας και της Πολωνίας και δεν μπορεί να περιμένει βαθμούς από το… πρόσφορο Conference! Εκεί που η Τσεχία έχει δύο εκπροσώπους, η Ελλάδα την ΑΕΚ, αλλά η Πολωνία και τις τέσσερις ομάδες της!

Σε κάθε περίπτωση την πρώτη ενδεικτική εικόνα της φετινής μάχης στη βαθμολογία της UEFA, που με το νέο φορμάτ καθορίζει πολλά πράγματα και σε εθνικό αλλά και

σε συλλογικό επίπεδο, θα την έχουμε την επόμενη πλήρη ευρωπαϊκή εβδομάδα με ούτε λίγο ούτε πολύ δεκαέξι αγώνες των ομάδων από τις πέντε εμπλεκόμενες χώρες,

που θα παλέψουν και για την προνομιούχο 10η θέση της Τσεχίας, αλλά και για τη διεκδίκηση των αμέσως μετά πολύ σημαντικών θέσεων στο Νο11 και Νο12 της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η χώρα μας επανέρχεται στο σωστό δρόμο, έχει ήδη ανέβει στην 11η θέση της εφετινής σεζόν (ήταν ένατη και στις δύο τελευταίες σεζόν και όλα δείχνουν ότι και εφέτος θα είναι μέσα στο top-10) και χωρίς κάποια τεράστια υπέρβαση, αν συνεχίσει στα περσινά της στάνταρ αλλά με τέσσερις ομάδες πλέον, θα χρειαστεί απλώς να περιμένει να φύγει από την 5ετία της η καταστροφική σεζόν 2022-23 για να επιστρέψει και για να θεμελιώσει τη θέση της στο top-10 της Ευρώπης! Είναι απλά και μόνο θέμα χρόνου! Αν οι ομάδες μας θέλουν να επισπεύσουν τα πράγματα, τότε έχουν μπροστά τους πεδίον δόξης λαμπρό, αλλά θα απαιτηθεί κάποιου είδους υπέρβαση, όχι απαραίτητα τύπου κατάκτησης του Conference League, όπως πριν από δύο χρόνια από τον Ολυμπιακό…