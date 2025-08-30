Η ΑΕΚ έμαθε το ακριβές πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών που θα δώσει στη League Phase του Conference League. Ξεκίνημα με Τσέλιε εκτός έδρας για την Ένωση την πρώτη αγωνιστική.

Η ΑΕΚ με 3/3 προκρίσεις έκλεισε μια θέση στη League Phase του Conference League και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή της παρουσία για τη φετινή σεζόν που ήταν και ο πρώτος μεγάλος στόχος των κιτρινόμαυρων του Μάρκο Νίκολιτς.

Στην κλήρωση της Παρασκευής η Ένωση έμαθε τους έξι αντιπάλους της στη League Phase με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τις Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Κραϊόβα στην OPAP Arena και τις Φιορεντίνα, Τσέλιε και Σάμσουνσπορ εκτός έδρας.

Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου εκτός έδρας στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπως ανακοινώθηκε από την UEFA, αλλά και το πρόγραμμα στα νοκ άουτ, μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 27 Μαΐου του 2026 στη Red Bull Arena, στη Λειψία.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

Τσέλιε - ΑΕΚ 2 Οκτωβρίου 2025 - 22:00

ΑΕΚ - Αμπερντίν 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45

ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45

Φιορεντίνα - ΑΕΚ 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00

Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45

ΑΕΚ - Κραϊόβα 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00

Το πρόγραμμα ως τον τελικό

Play offs: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026