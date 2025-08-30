ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της Ένωσης στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ με 3/3 προκρίσεις έκλεισε μια θέση στη League Phase του Conference League και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή της παρουσία για τη φετινή σεζόν που ήταν και ο πρώτος μεγάλος στόχος των κιτρινόμαυρων του Μάρκο Νίκολιτς.
Στην κλήρωση της Παρασκευής η Ένωση έμαθε τους έξι αντιπάλους της στη League Phase με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τις Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Κραϊόβα στην OPAP Arena και τις Φιορεντίνα, Τσέλιε και Σάμσουνσπορ εκτός έδρας.
Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου εκτός έδρας στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε.
Το Gazzetta σας παρουσιάζει το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπως ανακοινώθηκε από την UEFA, αλλά και το πρόγραμμα στα νοκ άουτ, μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 27 Μαΐου του 2026 στη Red Bull Arena, στη Λειψία.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
Τσέλιε - ΑΕΚ 2 Οκτωβρίου 2025 - 22:00
ΑΕΚ - Αμπερντίν 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45
ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45
Φιορεντίνα - ΑΕΚ 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00
Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45
ΑΕΚ - Κραϊόβα 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Conference League 2025-26.#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/3FJM8wSFnu— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 30, 2025
Το πρόγραμμα ως τον τελικό
Play offs: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026
