Conference League: Δείτε όλα τα ματς της League Phase της διοργάνωσης
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του Europa League, σειρά πήρε η αντίστοιχη του Conference με την κλήρωση της ΑΕΚ φυσικά να ξεχωρίζει! Κάθε ομάδα - όπως και η Ένωση - κληρώθηκε με έξι αντιπάλους για τη League Phase της διοργάνωσης, σε ισάριθμες αγωνιστικές που θα χωριστούν σε τρία ματς εντός έδρας και τρία μας εκτός.
Οι πρώτες οκτώ ομάδες του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις μεταξύ 9-24 θα περάσουν στα play-offs. Οι υπόλοιπες θα αποκλειστούν από την Ευρώπη.
🚨 CONFERENCE LEAGUE FIXTURES ARE SET! pic.twitter.com/n9PNiuFP75— Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2025
