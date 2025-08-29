Νίκολιτς: «Διψάμε για ευρωπαϊκή πορεία, θέλουμε να προσθέσουμε δύο παίκτες με ποιότητα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Άντερλεχτ εξέφρασε τη μεγάλη επιθυμία που υπάρχει σε όλους στο κλαμπ για ευρωπαϊκή πορεία και υπογράμμισε ότι η Ένωση θέλει πριν την υποβολή της λίστας να προσθέσει τους δύο παίκτες που αναζητάει, ενώ δεν απέκλεισε να υπάρξει και κάποια αποχώρηση.

Η ΑΕΚ απέκλεισε την Άντερλεχτ και έκλεισε μια θέση στη League Phase του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά στη συνέντευξη Τύπου να εκφράζει τη δίψα που υπάρχει σε όλους στο κλαμπ για ευρωπαϊκή πορεία, δίνοντας συγχαρητήρια σε διοίκηση και παίκτες. Ο Σέρβος κόουτς υπογράμμισε ότι το σημείο κλειδί για τις 3/3 προκρίσεις είναι η καθημερινή δουλειά και ανέφερε πως στο μεταγραφικό κομμάτι ο σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί για να προσθέσει τους δύο ποιοτικούς παίκτες που έχει πει ότι θέλει ακόμα μέχρι την προθεσμία για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας την ερχόμενη Τρίτη (2/9). Ωστόσο, δεν απέκλεισε να προκύψει και κάποια αποχώρηση, ενώ τέλος πρόσθεσε πως τον άγγιξε το γεγονός ότι ο κόσμος φώναξε το όνομά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Με εξαίρεση στο δεύτερο μέρος για κάποια στιγμή. Τον πρώτο στόχο που είχαμε θέση από το ξεκίνημα τον πετύχαμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα που υπάρχουν τέσσερις Ελληνικές ομάδες στη League Phase. Συγχαρητήρια στη διοίκηση και στην ομάδα, τώρα όμως κοιτάζουμε τον Αστέρα. Σήμερα απολαμβάνουμε τη βραδιά».

Για τα σημεία κλειδιά τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά για τις 3/3 προκρίσεις: «Είναι η καθημερινή μας δουλειά στο προπονητικό κέντρο. Αυτό είναι το κλειδί. Βελτιωνόμαστε με σταθερά και μικρά βήματα. Δεν μπορείς να κάνεις θαύματα αμέσως. Το σημαντικό είναι ότι κάνουμε σταθερά βήματα. Έχουμε δώσει επτά ματς, δεν έχουμε χάσει κάποιο, αυτό είναι ένα μικρό επίτευγμα. Όλοι είναι διψασμένοι για ευρωπαϊκή πορεία. Σήμερα ήταν μάλλον το πιο σταθερό παιχνίδι που έχουμε κάνει, ελέγξαμε τον ρυθμό και σήμερα ήμουν πιο ήρεμος από κάθε άλλη αναμέτρηση».

Για το πόσο βοηθάει αυτή η πρόκριση στη συνέχεια της σεζόν, αλλά και σε μεταγραφικό επίπεδο: «Φοβάμαι τις μεσοβέζικες καταστάσεις. Το σημαντικό είναι ότι ξεπεράσαμε το πρώτο εμπόδιο. Ο σύλλογος ήταν ενωμένος σαν γροθιά. Με ήπιους τόνους και σκληρή δουλειά, Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή όμως. Πνευματικά θα βοηθήσει την ομάδα αλλά τα δύσκολα τώρα ξεκινούν με τις τρεις διοργανώσεις. Αυτό θα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Μέσα στις επόμενες μέρες πρέπει να δυναμώσουμε την ομάδα, καθώς τον Οκτώβριο ξεκινάει το Conference League με συνεχόμενες αναμετρήσεις από εκεί μετά. Έχουμε έναν προϋπολογισμό που δεν είναι απεριόριστος. Θέλουμε να φέρουμε παίκτες με ποιότητα και προοπτική. Ευελπιστώ να έχουμε ένα ή δύο καλά νέα μέσα στις επόμενες μέρες».

Για τη συνεισφορά των νέων μεταγραφών και το γεγονός ότι έχουν εγκλιματιστεί γρήγορα στο σύνολο: «Έχουν προσαρμοστεί γιατί έχουμε μια δεμένη ομάδα. Καλωσόρισαν όλοι με θερμό τρόπο τους παίκτες. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Όλοι στην ομάδα έχουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Δεν φέρνουμε παίκτες απλά για να φέρνουμε, αλλά θέλουμε παίκτες με ποιότητα και προοπτική. Κάποιοι είναι στην πρώτη, κάποιοι στη δεύτερη κατηγορία από αυτούς που έχουμε. Η ομάδα έχει περάσει μια αναμόρφωση, ο μέσος όρος ηλικίας έπεσε, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία. Υπάρχει καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια και υπάρχουν καλοί άνθρωποι μέσα στην ομάδα. Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε τα κλάματα αν δεν πάει κάτι όπως θέλουμε. Δεν ψάχνουμε δικαιολογία αλλά λύσεις. Είχαμε σήμερα πέντε πέντε εκτός και έπρεπε να αξιοποιήσουμε πλήρως ό,τι είχαμε και με πίστη στους παίκτες. Ήταν εκτός ο Μάνταλος, μας έλειψε ο Περέιρα που ήταν ο καλύτερος παίκτης σε προηγούμενα ματς, ο Γιόβιτς μπορούσε να βοηθήσει για λίγο, ο Ζίνι και ο Γκατσίνοβιτς δεν ήταν διαθέσιμοι. Πιστεύουμε σε όλους τους παίκτες και έπρεπε να τους αξιοποιήσουμε όλους».

Για το αν ο μεταγραφικός σχεδιασμός πλέον αλλάζει ή επιμένει στις δύο προσθήκες που έχει πει (του χαφ και του επιθετικού): «Αυτή τη στιγμή έχουμε συνολικά 25 παίκτες μαζί με τους τερματοφύλακες. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παικτών. Όταν έχεις Ευρώπη τους χρειάζεσαι. Αναζητούμε δύο παίκτες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ίσως υπάρξει και κάποια αποχώρηση. Το σημαντικό δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτή θέλουμε να ενισχύσουμε. Μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλώσουμε την ευρωπαϊκή λίστα. Μετά έχουμε ακόμα επιπλέον μέρες, αλλά επικεντρωνόμαστε στο πρώτο κυρίως».

Για το ότι ο κόσμος φώναξε το όνομά του: «Ναι με άγγιξε πραγματικά. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Είμαι λίγο καιρό εδώ και ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Κάνει την υποχρέωσή μου απέναντί τους ακόμα μεγαλύτερη για να ανταποδώσω την αγάπη που μου έδειξαν».

Για τις διαιτητικές αποφάσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στον αποψινό αγώνα: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση».