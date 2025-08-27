Άντερλεχτ: Με Αζάρ και Σίμιτς στην Αθήνα, εκτός Λεονί και Εντιαγέ
Έτοιμη να επισκεφθεί την OPAP Arena για την αυριανή (28/8, 21:00) ρεβάνς με την ΑΕΚ, με φόντο το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League είναι η Άντερλεχτ.
Ο βελγικός σύλλογος πήρε το αεροπλάνο για Αθήνα, με σκοπό να πάρει την πρόκριση, έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα. Ο Μπέσνικ Χάσι, άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, έχει κανονικά στα πλάνα του τον Τοργκαν Αζάρ, αλλά και τον Γιαν-Κάρλο Σίμιτς, που επέστεψε από τραυματισμό στο γόνατο, αλλά η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη.
Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Τεό Λεονί, Μούσα Εντιαγέ, και οι τραυματίες Κίλιαν Σαρντέλα και Ιλάι Καμαρά.
