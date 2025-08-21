Ο Νίκλας Ελίασον στην πρώτη του εμφάνιση για τη σεζόν 2025-26 χρειάστηκε 9 λεπτά για να σκοράρει και να ισοφάρίσει για την ΑΕΚ στην έδρα της Άντερλεχτ σε 1-1.

Η ΑΕΚ ήταν σαφώς βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ και βρήκε το γκολ που άξιζε. Ο Νίκλας Ελίασον αντικατέστησε τον Ρομπέρτο Περέιρα στην ευρωπαίκή λίστα του Δικεφάλου και στην πρώτη του εμφάνιση για την τρέχουσα σεζόν χρειάστηκε 9 λεπτά για να ισοφαρίσει.

Στο 74' ο Κουτέσα πέρασε την μπάλα στον Πινέδα, από το σουτ του Μεξικανού η μπάλα κόντραρε, ο Πιερό κέρδισε χώρο και ο Ελίασον με πλασέ από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.