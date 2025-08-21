Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Ο Ελίασον ήρθε από τον πάγκο και χρειάστηκε 9 λεπτά για να ισοφαρίσει σε 1-1 (vid)
Η ΑΕΚ ήταν σαφώς βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ και βρήκε το γκολ που άξιζε. Ο Νίκλας Ελίασον αντικατέστησε τον Ρομπέρτο Περέιρα στην ευρωπαίκή λίστα του Δικεφάλου και στην πρώτη του εμφάνιση για την τρέχουσα σεζόν χρειάστηκε 9 λεπτά για να ισοφαρίσει.
Στο 74' ο Κουτέσα πέρασε την μπάλα στον Πινέδα, από το σουτ του Μεξικανού η μπάλα κόντραρε, ο Πιερό κέρδισε χώρο και ο Ελίασον με πλασέ από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.