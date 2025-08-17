Η Άντερλεχτ ξεπέρασε την ήττα από τη Ζούλτε Βαρέγκεμ κι επικράτησε 2-0 στην έδρα της Ντάντερ, περιμένοντας πλέον την ΑΕΚ με ανεβασμένη ψυχολογία για την πρώτη μεταξύ τους μάχη.

Επιστροφή στις επιτυχίες για την Άντερλεχτ! Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Βέλγιο για τα play-offs του Conference League, η ομάδα του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού, Μπέσνικ Χάσι, λύγισε με 2-0 την Ντάντερ κι ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν σε διάταξη 4-2-3-1 και με δυο γκολ στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της αντιπάλου τους. Αρχικά στο 71΄ο Ουερτά έδωσε τη λύση σκοράροντας σε κενή εστία για να ανοίξει το σκορ, ενώ το «διπλό» σφράγισε ο αδερφός του Εντέν Αζάρ, Τοργκάν, με όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή στο 88΄.

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κουσεμάνς, Μάαμαρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Λιασανά, Ντε Κατ, Ανγκουλό(88΄Ντεγκρίφ), Φερσέρεν (61΄Ουερτά Βαλερά), Αζάρ (88΄Στρόικενς), Μπερτατσίνι (61΄Ντόλμπεργκ)