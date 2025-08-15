ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Τα Highlights της πρόκρισης της Ένωσης με 3-1 στην παράταση (vid)
Η ΑΕΚ τα κατάφερε απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην παράταση επικρατώντας με σκορ 3-1. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις.
Με ένα αγωνιστικό ξέσπασμα στην παράταση (1-1 κ.δ) και με τα νέα αποκτήματα να βρίσκουν δίχτυα (Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς) η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του Άρη Λεμεσού. Έτσι πήρε την πρόκριση στα play offs του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ για το εισιτήριο της League Phase. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τα τέρματα του αγώνα και τις καλύτερες στιγμές.
@Photo credits: eurokinissi, ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
