Δύο παίκτες που τίμησαν τη φανέλα της ΑΕΚ βρίσκονται απόψε στο «Αλφαμέγα» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Άρη Λεμεσού.

Στο «Άλφαμέγα» για να δουν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού βρίσκονται οι Γιώργος Σαββίδης και Παύλος Παπαϊωάννου.

Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι στις εξέδρες για το πρώτο ματς της Ένωσης με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Σαββίδης αγωνίστηκε την πενταετία 1987-1992 στην ΑΕΚ με 135 συμμετοχές και 33 γκολ και ο Παπαϊωάννου μια δεκαετία από το 1983 ως το 1993 με 255 συμμετοχές και τέσσερα τέρματα.