Σε μία υπέροχη πρωτοβουλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα θα προχωρήσει η Μπέτις ενόψει του τελικού απέναντι στην Τσέλσι για το Conference League στις 28 Μαΐου.

Ραντεβού με την ιστορία θα δώσει η Μπέτις που ετοιμάζεται να διεκδικήσει τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο στις 28 Μαΐου (22:00), στον τελικό του Conference League απέναντι στην Τσέλσι.

Οι δύο φιναλίστ του θεσμού θα αναμετρηθούν στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί όπου προκρίθηκε η Μπέτις σε έναν ημιτελικό-θρίλερ με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμο Φράνκι». Δύο εβδομάδες απομένουν και η αντίστροφη μέτρηση στις τάξεις των Ανδαλουσιανών έχει ξεκινήσει, με μία σπουδαία πρωτοβουλία του συλλόγου να είναι πάντως αυτή που κλέβει την παράσταση.

Όπως έγινε γνωστό, θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» προκειμένου οι φίλαθλοι να συγκεντρωθούν στο «σπίτι» της ομάδας παρακολουθώντας από εκεί την προσπάθειά της. Τα εισιτήρια του event θα κοστίζουν 2 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό και θα διανεμηθούν σε ιδρύματα!

