Η UEFA δημιούργησε ένα μοναδικό video για τα γενέθλια του Ροντινέι, γιορτάζοντας τις αξέχαστες στιγμές του Βραζιλιάνου αμυντικού με τον Ολυμπιακό στο Conference League.

Η UEFA δημιούργησε ένα ξεχωριστό video για τον Ροντινέι και την εντυπωσιακή του πορεία στην περσινή σεζόν του Conference League. Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού, που σήμερα γιορτάζει τα 33 του χρόνια, αναδείχθηκε ως βασικός πρωταγωνιστής για την ομάδα στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Το βίντεο, διάρκειας 2:16, δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Conference League και συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές του Ροντινέι από τα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης, με αποκορύφωμα τον τελικό όπου πανηγύρισε το τρόπαιο με τους Ερυθρόλευκους.

🔴⚪️ What a campaign Rodinei had in 2023/24 👏🏆#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/eRC5BCP6JY