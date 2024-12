Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν ο νικητής του διαγωνισμού για το καλύτερο τέρμα της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League.

Το Conference League ανακοίνωσε μέσω των λοιγαριασμών του στα social media πως το γκολ που σημείωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντινάμο Μινσκ ήταν τελικά εκείνο που αναδείχθηκε καλύτερο της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής του League Stage της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε απέναντί του δύο ωραία τέρματα των Χιούμετ της Τζουργκάρντεν και Βύντρα της Μλάντα Μπόλεσλαβ, όμως εκείνα δεν συγκρινόντουσαν με την δυσκολία, αλλά με το πόσο ωραίο ήταν το γκολ που σημείωσε ο φορ των «πρασίνων».

Δείτε την ανάρτηση της UEFA:

There could only be one winner 😮‍💨



Fotis Ioannidis' SENSATIONAL golazo wins him #UECLGOTD honours 🤩@FlixBus_DE | #UECL pic.twitter.com/xIlQu9EDU8