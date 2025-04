Οι φίλοι του Παναθηναϊκού διατηρούν μία πρωτιά στο φετινό Conference League, που ενδέχεται να μην απωλέσουν μέχρι το φινάλε της διοργάνωσης.

Στη φάση των «16» του Conference League τερματίστηκε η φετινή εκτός των συνόρων πορεία του Παναθηναϊκού, όπου και «πάλεψε» κόντρα στη Φιορεντίνα, θα μπορούσε να προκριθεί αλλά τελικά έμεινε εκτός της συνέχειας του τουρνουά.

Το «τριφύλλι» όμως διατηρεί μία πρωτιά στη διοργάνωση, καθώς οι φίλοι του κατέχουν το ρεκόρ της μέχρι στιγμής μεγαλύτερης προσέλευσης σε έναν αγώνα της.

Στις 24 Οκτωβρίου οι «πράσινοι» φιλοξένησαν την Τσέλσι και στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ όπου οι Λονδρέζοι νίκησαν 4-1 «κόπηκαν» 59.742 εισιτήρια, περισσότερα από κάθε άλλο παιχνίδι του Conference League για την τρέχουσα σεζόν.

Ηταν ένα βράδυ που όλοι στο club τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Top 10 matches in UECL with highest attendance in season 2024/25 (as of 9 Apr):



59,742 🇬🇷 Panathinaikos - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

51,510 🇪🇸 Betis - 🇧🇪 Gent

45,702 🇪🇸 Betis - 🇩🇰 FCK

44,366 🇪🇸 Betis - 🇵🇹 Vitória

38,546 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 🇧🇪 Gent

38,467 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 🇮🇪 S. Rovers

38,305 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea -…