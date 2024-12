Υποψήφιο για καλύτερο της αγωνιστικής το γκολ του Ιωαννίδη (vid)

Το Conference League συμπεριέλαβε την γκολάρα του Ιωαννίδη στα τρία υποψήφια για το βραβείο του καλύτερου της αγωνιστικής.

Το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη ήταν εκείνο που αδιαμφισβήτητα κέρδισε τις εντυπώσεις από τα τέσσερα που σημείωσε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ στην τελευταία αγωνιστική του League Stage του Conference League.

Η διοργανώτρια αρχή το επέλεξε μαζί με άλλα δύο για να είναι υποψήφιο για το βραβείο του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής αυτής. Ανταγωνιστές του Έλληνα επιθετικού, που σημείωσε ένα τέρμα που έχει απειροελάχιστες πιθανότητες να μπει όπως επιβεβαίωσε και το Wyscout, είναι ο Χιούμετ της Τζουργκάρντεν μ' ένα σουτ στο «Γ» της εστίας της Λέγκια Βαρσοβίας και ο Βύντρα της Μλάντα Μπόλεσλαβ επίσης μ' ένα σουτ στο... παραθυράκι της εστίας της Μόλντε.

Δείτε τα τρία υποψήφια γκολ:

Ioannidis sensational touch & golazo 🤯

Hümmet's brilliant curler into the top corner 😮‍💨

Vydra's thunderbolt ⚡️



Three AMAZING goals but who's your vote for #UECLGOTD? 🗳️#UECL | @FlixBus_DE