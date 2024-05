Ένα... ακραίο στατιστικό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις διοργανώσεις της UEFA, με τον Βάσκο να μετράει περισσότερες κούπες από ότι ήττες στα 17 παιχνίδια που έχει δώσει το «παρών» σε Europa League, Conference League και Super Cup.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Μια ανεπανάλληπτη ιστορία την οποία ονειρεύονταν επί δεκαετίες οι «ερυθρόλευκοι». Με γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί στην παράταση, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φιορεντίνα με 1-0 και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου.

Μια ομάδα η οποία φέρει την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός κατάφερε να γράψει τη δική του χρυσή ιστορία με τον Ολυμπιακό, η οποία θα μείνει για πάντα στη... Βίβλο των «ερυθρολεύκων». Ο Μεντιλίμπαρ έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του Ολυμπιακού, κάνοντας το μάλιστα με έναν τρόπο, άκρως εντυπωσιακό.

Όπως το έκανε και την περασμένη σεζόν με τη Σεβίλλη την οποία ανέλαβε στα μισά της σεζόν και την οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League. Κάτι αντίστοιχο έκανε και φέτος ο Βάσκος ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό τον Φλεβάρη και τον οδήγησε σε ευρωπαϊκό τίτλο! Για τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, αυτή ήταν η δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα.

Δύο κούπες τις οποίες ο Μεντιλίμπαρ έχει κατακτήσει σε συνολικά 17 αναμετρήσεις που έχει δώσει ως προπονητής στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Βάσκος μέτρησε συνολικά 11 ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη Σεβίλλη, κατακτώντας το Europa League στο διάστημα αυτό. Με τον Ολυμπιακό φέτος, ο Μεντιλίμπαρ μέτρησε εννέα αγώνες στο Conference League το οποίο και κατέκτησε. Εντυπωσιακό είναι επίσης και το γεγονός ότι σε αυτές τις δύο πορείες, ο Μεντιλίμπαρ ηττήθηκε μόλις μία φορά μέσα στα 90 λεπτά.

Ο Βάσκος είχε ηττηθεί και από τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ωστόσο αυτό συνέβη στη διαδικασία των πέναλτι και όχι στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης.

Jose Luis Mendilibar has managed 17 matches in European competition — he has more titles (2) than defeats (1). [@marca] pic.twitter.com/eZ6zzfcui6