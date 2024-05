Η UEFA ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στα social media τα μετάλλια που θα απονεμηθούν στους νικητές του Conference League μετά τον τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ιστορικού τελικού του Conference League (29/5, 22:00) στην «OPAP Arena» μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα, η UEFA ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στα social media τα μετάλλια που θα λάβουν οι νικητές της διοργάνωσης.

«Ποιον παίκτη θέλετε να δείτε να φοράει αυτό το μετάλλιο το βράδυ της Τετάρτης;», αναφέρει στη σχετική λεζάντα της φωτογραφίας η UEFA.

🏅 Which player do you want to see wearing this medal on Wednesday night?#UECLfinal pic.twitter.com/BD7Bu3be1b