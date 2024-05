UEFA: «Μην αγοράζετε εισιτήρια στη δευτερογενή αγορά»

H UEFA εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποίησε τους οπαδούς να αποφύγουν τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών τελικών και του EURO 2024 μέσω δευτερογενών αγορών.

Φιορεντίνα και Ολυμπιακός μετρούν αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Conference League την προσεχή Τετάρτη (29/5), όπου θα κρίνει τον νικητή της διοργάνωσης. Φυσιολογικά ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος και στις οπαδικές τάξεις, οι οποίες προσπαθούν να βρουν ένα «μαγικό χαρτάκι» με κάθε τρόπο.

Με δεδομένων ωστόσο των κινδύνων που τους συνοδεύουν, η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση ώστε οι οπαδοί να αποφύγουν τις δευτερογενείς αγορές είτε για το Conference League, είτε για το Champions League, αλλά και για το EURO 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενόψει των επερχόμενων τελικών του UEFA Europa Conference League και του UEFA Champions League, καθώς και του UEFA EURO 2024, η UEFA καλεί τους φιλάθλους να μην αγοράζουν εισιτήρια στη δευτερογενή αγορά.

Η πώληση εισιτηρίων στο ευρύ κοινό και στους οπαδούς των ομάδων που έχουν φτάσει στους τελικούς των ανδρικών συλλόγων της UEFA ή στο τελικό τουρνουά του UEFA EURO 2024 στη Γερμανία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του UEFA.com – με εξαίρεση τα εισιτήρια φιλοξενίας για το EURO 2024, τα οποία προσφέρονται μέσω της 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE AG.

Όλα τα εισιτήρια των τελικών των ανδρικών συλλόγων της UEFA και του UEFA EURO 2024 είναι ψηφιακά εισιτήρια και διανέμονται μέσω της επίσημης εφαρμογής για κινητά UEFA Tickets, η οποία περιέχει υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Δεν υπάρχουν χάρτινα εισιτήρια ή εισιτήρια εκτύπωσης στο σπίτι.

Τα εισιτήρια που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, ιστότοπους ή πρακτορεία, καθώς και από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή από πλανόδιους πωλητές μπορεί να ακυρωθούν από την UEFA ανά πάσα στιγμή και οι φίλαθλοι είναι πιθανό να μην εισέλθουν ή να αποβληθούν από το στάδιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους νόμους, η μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων αγώνων μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα και είναι ένα θέμα που η UEFA αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά. Η UEFA εφαρμόζει ενεργά τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης εισιτηρίων και, στην πραγματικότητα, αρκετές εκατοντάδες εισιτήρια έχουν ήδη ακυρωθεί ενόψει των τελικών αγώνων συλλόγων UEFA και του UEFA EURO 2024, καθώς προσφέρθηκαν ή/και μεταβιβάστηκαν κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων πώλησης εισιτηρίων.

Συνιστάται επίσης στους φιλάθλους να μην ταξιδεύουν στα γήπεδα χωρίς εισιτήρια, καθώς η είσοδος στο γήπεδο επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη έγκυρου εισιτηρίου».

Ahead of forthcoming finals and UEFA EURO 2024, we urge fans not to purchase tickets on the secondary market.



All official tickets are digital, distributed via the UEFA Tickets mobile app.



Fans are also strongly advised not to travel to stadiums without tickets.



Full info: ⬇️