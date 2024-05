Πάνω από 27.000 οπαδοί της Φιορεντίνα θα βρεθούν στο «Αρτέμιο Φράνκι», για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τον τελικό του Conference League με τον Ολυμπιακό.

«Τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Φιορεντίνα, με πάνω από 27.000 οπαδοί των Βιόλα να δίνουν το... παρών στο «Αρτέμιο Φράνκι» για να παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνες τον σπουδαίο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό για το Conference League.

Στην Αθήνα αναμένεται να βρέθουν περίπου 9.000 οπαδοί της Φιορεντίνα, οι οποίοι θα δώσουν δυναμικό παρών στις κερκίδες της «OPAP Arena» για τον τελικό της 29ης Μαϊου. Όπως ενημέρωσε η διοίκηση των Βιόλα, όσοι δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο θα έχουν την ευκαιρία να δουν το παιχνίδι στο «Αρτέμιο Φράνκι», καθώς αποφάσισε να ανοίξει το γήπεδο και να βάλει γενική είσοδο πέντε ευρώ και πάνω από 27.000 να έχουν κλείσει ήδη εισιτήριο.

